Волгоградский суд не позволил инвалиду стать тунеядцем





Жителю Волгограда, ставшему инвалидом после падения с 9-го этажа, отказали в требовании у бывшей жены алиментов на содержание. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде, мужчина хотел ежемесячно получать 15 тысяч рублей от экс-супруги, так как является инвалидом второй группы и не работает. Свой иск он мотивировал тем, что пенсия по инвалидности сейчас является его единственным источником дохода, а бывшая супруга имеет стабильный заработок и дополнительный доход.

В суде установлено, что с 2004 года мужчина состоял в браке, который был расторгнут 7 октября текущего года. В августе 2019 года с ним случилась трагедия - мужчина выпал с девятого этажа и со множественными травмами поступил на лечение в больницу. 2 июня 2020 года его признали инвалидом второй группы. В суде волгоградец пояснил, что он выпал с 9-го этажа вечером 23 августа. До этого он выпил примерно 150 граммов виски, вышел на балкон покурить и упал.

Его бывшая супруга сообщила суду, что ее муж злоупотреблял спиртным, а в тот вечер напился и пытался совершить суицид. После развода мужчина проживает со старшей дочерью в квартире его родителей, а его бывшая жена с двумя младшими детьми снимает жилье. Женщина платит алименты на содержание старшей дочери.

Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что мужчина имеет реальную возможность трудиться, но сам решил не работать. Доказательств, объективно подтверждающих наличие препятствий в трудоустройстве, в том числе по состоянию здоровья, он суду не представил. Установлено, что волгоградец получает пенсию по инвалидности в размере 15 137 рублей. Ограничения для выполнения трудовой деятельности, а также степень утраты профессиональной трудоспособности ему не установлены. На основании медицинской документации и индивидуальной программы реабилитации видно, что ему доступны виды трудовой деятельности в оптимальных, допустимых условиях труда.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



