Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительный

Общество 27.12.2020 18:18
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27.12.2020 18:18
С начала отопительного сезона и по сегодняшний день подача тепла в многоквартирном доме, расположенным в рабочем поселке по ул. Гагарина, 11, производится отвратительно. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше 12-18 градусов при норме в 20 градусов. Все это было зафиксировано в акте, составленном в конце ноября комиссией из сотрудников МУП «ЖКХ Городищенского района» и управляющей компании «ЖКХ Городищенского района».
«Наверное, неслучайно названия этих компаний одинаковые – нам и отвечают там одинаково. Звоним в МУП «ЖКХ Городищенского района», там отправляют в УК «ЖКХ Городищенского района» и наоборот. Все сваливают друг на друга. В МУП говорят, что дают тепла достаточно и надо требовать от коммунальщиков, чтобы они наладили внутридомовую систему. В управляющей компании заявляют, что мы мерзнем из-за того, что котельная плохо работает», - рассказали жители.
При этом попытки корреспондента ИА «Высота 102» выяснить причину холода в квартирах дома №11 по ул. Гагарина также не увенчались успехом. Так, в МУП журналиста «послали» в УК, а в УК – в МУП. Никто из участников «холодного» дела свою вину не признал.
Жильцы дома уже давно прошли этот путь, при этом обращения в госжилинспекцию тоже не дали результата. «Нам сказали, что из-за пандемии они не проводят проверки. А зачем их проводить, если у нас есть акты с зафиксированными низкими температурами? Неужели никто не может повлиять на наших коммунальщиков, чтобы мы перестали мерзнуть в своих квартирах? А, между прочим, мы платим за отопление круглый год, в отличие от Волгограда. При этом мы все ходим укутанные и выживаем за счет газа и обогревателей. Хорошо, сейчас потеплело на улице, но морозы не за горами. Мы требуем, чтобы на нашу проблему, наконец, обратили внимание и перестали издеваться над людьми», - заявляют жильцы.
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