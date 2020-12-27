Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда Мороза





В Волгограде сократилось количество заказов на выезды Дед Мороза со Снегурочкой к детям домой для новогодних поздравлений. Как сообщает ИА «Высота 102», на недостаток заказов жалуются авторы объявлений, предлагающие услуги выездного Деда Мороза и Снегурочки на популярном сайте. «У людей мало денег, во-первых. Во-вторых, многие боятся коронавируса. Поэтому при заказе просят дедушку обязательно в маске. На перчатках не настаивают, соглашаются на рукавицы», - рассказал один из артистов.

Из-за невостребованности услуги самодеятельным артистам приходится снижать расценки. Так, например, вызов дедушки в новогоднем обмундировании без подружки для экспресс-поздравления, то есть без хороводов и конкурсов, может обойтись семье всего в 500 рублей. Но это при условии, что Дед Мороз живет в том же районе, где и клиент. Получасовая программа поздравления дедушки и его напарницы стоит около 2-2,5 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем было, например, в прошлом году.

Но лучше заработать на Новом годе немного, чем не получить ничего. Поэтому за клиентов артисты бьются до последнего. Могут сбросить цену при торге, некоторые и вовсе пошли дальше и предлагают показать родителям отрицательные результаты теста на коронавирус.



