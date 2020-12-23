Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской области

Общество 23.12.2020 13:27
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23.12.2020 13:27
Волгоградская область потеряла в текущем году 40 медицинских работников - они скончались от коронавирусной инфекции. Такую цифру, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов. По его словам, всего коронавирусом в регионе заразились 2,5 тысячи медработников. Эти люди находятся в зоне риска, контактируют с зараженными COVID-19 пациентами. Напомним, что сейчас проводится добровольная вакцинация персонала больниц от коронавируса.
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