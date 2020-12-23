Общество 23.12.2020 11:38
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23.12.2020 11:38
Прокуратура через суд требует от властей Волгограда организации качественного водоснабжения отдаленных поселков. Как сообщает ИА "Высота 102", прокурор Советского района внес апелляционное представление на решение Центрального суда, которым было отказано в удовлетворении требований надзорного органа. Истец требовал обязать мэрию в течение полутора лет после вступления решения суда в силу наладить централизованное питьевое водоснабжение поселков Горный и Водный в соответствии с нормами федерального законодательства, а также требованиями СанПиН. В обоих микрорайонах проживает порядка 1400 человек.
Водоснабжение двух отдаленных территорий Советского района осуществляется из артезианских скважин, которые обслуживает ООО "Концессии водоснабжения". В Горном летом этого года один из подземных источников вышел из строя. Вода, которую поставляют коммунальщики жителям поселка, является технической.
Организованный в поселках концессиями порядок подвоза воды, по убеждению прокуратуры, нарушает права граждан. Так, граждане могут подавать заявки на единовременный подвоз не менее одного кубометра воды, которая отпускается в емкость размером не менее 10 литров. Суд согласился с доводами надзорного органа и в этой части исковые требования удовлетворил. Установленные "Концессиями водоснабжения" ограничения признаны незаконными. Однако возлагать на муниципалитет обязанность организации централизованного водоснабжения поселков суд отказался, поскольку существуют также и другие способы обеспечения жителей коммунальным ресурсом.
Инвестиционной программой ООО "Концессии водоснабжения" предусмотрена "разработка технико-экономического обоснования вариантов обеспечения водой поселков Советского района Волгограда". В том числе, рассматриваются варианты строительства сетей водоснабжения и реконструкции существующих скважин. Документация должна быть разработана до конца 2020 года. Поэтому суд решил, что только после выполнения концессионерами данной работы возможно определить наиболее приемлемый способ решения наболевших проблем поселков Горного и Майского.
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