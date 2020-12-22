



Инновационные курсы в Волгоградском государственном университете прошли около 4000 человек более чем из 50 субъектов РФ, включая Волгоградскую область, благодаря грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» – это множество программ российских вузов в число которых входит Волгоградский государственный университет. В ВолГУ завершается реализация направления – «Инновационные технологии непрерывного образования», сообщили ИА «Высота 102» в вузе.

Желающие получить дополнительные знания по профессиональным программам повышения квалификации обучались совершенно бесплатно с применением дистанционных форм обучения. Среди преподавателей программ обучения – ведущие ученые ВолГУ и опытные специалисты-практики. Программы различны и адаптированы для разных категорий слушателей:

– «Педагог в профессиональном обучении и профессиональном образовании»;

– «Управление процессом профилактики профессионального выгорания»;

– «Кадровое обеспечение государственной молодежной политики»;

– «Дидактика внутрифирменного обучения персонала»;

– «Воспитательная деятельность в структуре образовательной программы»;

– «Методика обучения менеджменту качества на предприятиях и организациях»;

– «Управленческие и коммуникативные компетенции в современных условиях образовательного процесса высшей школы»;

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Решение первой задачи достигается в том числе, через модернизацию профессионального образования. К примеру, посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также через создание условий для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и обучения новым навыкам, развития обучения по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» входит в структуру национального проекта «Образование».

Одними из ключевых задач федерального проекта «Новые возможности для каждого» являются следующие:

– разработка и внедрение системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями;

– осуществление подготовки научно- педагогических работников и работников организаций- работодателей к реализации современных программ непрерывного образования;

– обеспечение участия не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).

По окончании обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации.



