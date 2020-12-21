«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемии
Общество 21.12.2020 13:18
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21.12.2020 13:18
Сегодня около Волгоградской областной думы прошли одиночные пикеты с требованием оказания более ощутимой помощи нуждающимся жителям. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, активисты «Левого фронта», многие жители региона, как и другие россияне, тяжело переживают последствия событий уходящего года. Так, из-за самоизоляции, закрытия предприятий выросла безработица, люди вынуждены все больше денег тратить на подорожавшие лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты.
При этом меры по оказанию помощи гражданам, считают в организации, недостаточны. Например, выделение перед Новым годом 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 7 лет вызвало недоумение и возмущение у родителей, которые воспитывают детей более старшего возраста. Активисты считают, что необходимо оказать помощь всем семьям с несовершеннолетними детьми. И размер этой помощи должен составить не менее 25 тысяч рублей.
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