Национальный проект «Образование»: рост конкурентоспособности и воспитание личности





Одной из задач развития сферы образования является формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. Механизм и направления реализации этой национальной стратегической задачи определены в национальном проекте «Образование».

О целях и задачах проекта ИА «Высота 102» рассказали в Волгоградском государственном университете.

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Решение первой задачи достигается в том числе, через модернизацию профессионального образования. К примеру, посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также через создание условий для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и обучения новым навыкам, развития обучения по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» входит в структуру национального проекта «Образование».

Одними из ключевых задач федерального проекта «Новые возможности для каждого» являются следующие:

– разработка и внедрение системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями;

– осуществление подготовки научно- педагогических работников и работников организаций- работодателей к реализации современных программ непрерывного образования;

– обеспечение участия не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).

Успешная реализация проекта Волгоградского государственного университета «Инновационные технологии непрерывного образования» показывает пути практического решения национальных стратегических задач развития сферы образования.















