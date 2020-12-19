Общество 19.12.2020 10:21
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19.12.2020 10:21
Волгоградцы могут поддержать родной город во всероссийском конкурсе по внедрению новых технологий строительства дорог. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, инициативу реализует Агентство стратегических инициатив совместно с РОСДОРНИИ. На территории городов-победителей за счет федеральных средств будут реализованы современные подходы к проектированию и реконструкции асфальтового полотна. Голосование за участников продлится до 30 декабря. Поддержать город-герой можно на сайте проекта.
В финал выйдут пять муниципальных образований, которые получат возможность выступить пилотной территорией для инициативного проектирования дорог. На данных территориях апробируют уникальные проекты модернизации транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, разработанные специалистами АСИ и РОСДОРНИИ. В ходе разработки новых практик специалисты опирались на международный опыт. Одним из ключевых показателей при выборе финалистов является активность граждан в ходе голосования за свой город. После регистрации на платформе необходимо оставить лайк за заявку Волгограда №7186.
20 января 2021 года из 10 заявок, набравших наибольшее количество голосов, конкурсная комиссия отберет 5 городов, в которых в следующем году состоится пилотирование системы инициативного проектирования дорог.
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