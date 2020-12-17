



По 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет получат российские семьи к Новому году. Об этом в конце пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102».

«В этом году, к сожалению, отменены массовые мероприятия связанные с детскими елками. А праздник все же необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям подарок: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка», - заключил глава государства.



