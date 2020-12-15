



Подготовку к новогодним и рождественским праздникам в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции обсудил сегодня в обладминистрации губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102".

По информации пресс-службы администрации региона, участие в совместном координационном совещании по обеспечению правопорядка и оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией приняли участие представители силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, глав муниципальных образований.

"Сложившаяся ситуация требует принятия не только привычных, отработанных годами мер комплексной безопасности жителей и территорий Волгоградской области, но и реализации дополнительных решений, способствующих бесперебойной работе систем жизнеобеспечения в условиях стабильно напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки, — отметил Андрей Бочаров. — Считаю необходимым руководителям органов власти и органов местного самоуправления в ходе подготовки и проведения праздничных и выходных дней уделить дополнительное внимание реализации мер противоэпидемического характера, в том числе ограничительных, и контролю за их безусловным соблюдением".

Глава региона отметил, что кардинальных мер на новогодние праздники не планируется. "Мы не собираемся закрывать регион - такие решения даже не рассматриваются. Мы видим стабильную, контролируемую и прогнозируемую ситуацию. Но должны готовиться к разному развитию событий", - сказал губернатор.

Андрей Бочаров напомнил о важности бесперебойной работы прививочных кабинетов — кампания по вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции будет продолжаться и в период новогодних каникул. В регионе поручено подготовить запас медикаментов для лечения коронавирусной инфекции и СИЗов.

Глава региона поручил утвердить графики круглосуточного дежурства ответственных лиц из числа руководителей администрации Волгоградской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований. Аналогичная задача поставлена и перед социальными стационарами.

Подчиненным, судя по розданным поручениям, расслабиться в новогодние каникулы не получится. Им предстоит провести мониторинг цен и доступность социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Принять все необходимые меры для надежной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. А также строго следить за правопорядком и безопасностью в общественных местах. Плотность нарядов увеличат на территориях, прилегающих к кинотеатрам, театрам, местам установки новогодних елок, расположения аттракционов и катков.



