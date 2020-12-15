Волгоградских водителей предупредили о грядущей опасности на дорогах

Общество 15.12.2020 13:03
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15.12.2020 13:03
Погода в Волгоградской области меняется не в лучшую сторону, что сказывается на безопасности дорожного движения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в областной Госавтоинспекции, в регионе ожидаются повышение температуры и осадки в виде снега. В отдельных районах возможны туманы, гололедно-изморозевые явления и ухудшение видимости. Осадки уже наблюдаются в Урюпинском, Новониколаевском и Алексеевском районах.
ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам.
В темное время суток водителям следует обращать особое внимание на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы и середину проезжей части, где также могут стоять пешеходы в ожидании возможности перейти дорогу. Пешеходам рекомендуется активно использовать световозвращающие элементы при движении по дорогам в темное время суток.
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