Общество

В Волгограде откроют 25 ледовых катков: адреса и часы работы

Общество 15.12.2020 12:01
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15.12.2020 12:01


Коммунальные районные службы приступили к обустройству еще одной ледовой арены площадью 1200 квадратных метров у стадиона «Темп». Она откроется уже в ближайшие дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего этой зимой в городе будут функционировать около 25 катков. Режим работы площадок устанавливается по погодным условиям.
Так, в самом южном районе Волгограда с 10.00 до 21.00 работает ледовая арена возле ДК «Судоверфь» (ул. Гражданская, 64), функционирует каток у СК «Каустик».  Жители Кировского района могут покататься на катках площадью от 800 квадратных метров в парке «50 лет Октября» (часы работы с 10.00 до 20.00) и в ЖК «Санаторный» (ул. Санаторная, 2 а) (часы работы с 12.00 до 22.00). 
В Ворошиловском районе ледовая площадка площадью порядка 800 квадратных метров работает в сквере им. Саши Филиппова с 10.00 до 21.00. Каток освещается в вечернее время, посетителям предлагается взять коньки на прокат. Также каток открыт по ул. Лавочкина, 6/2 возле МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 12». Здесь посетителей ждут с 11.00 до 22.00 по будням и с 9.00 до 22.00 по выходным, но по запросам посетителей часы работы ледовой площадки могут продлить.
В центре Волгограда в ближайшие дни откроется ледовая арена в Комсомольском саду, где для посетителей оборудуют камеры хранения, прокат коньков и раздевалки. Прокатиться на коньках в Дзержинском районе можно в парке «Семейном» (ул. 8-й Воздушной Армии 35д). Помимо основной площадки площадью порядка 900 квадратных метров, здесь оборудуют хоккейную зону. Каток оборудован прокатом коньков, музыкальным сопровождением и локальной системой освещения. Здесь посетителей ждут с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.  
В Краснооктябрьском районе любителей активного отдыха ждут на территории муниципального спортивного комплекса «Зенит» (ул. Таращанцев, 72). Здесь посетителей уже принимает каток площадью 1500 квадратных метров. Он расположен за восточной трибуной стадиона. Каток оборудован теплой раздевалкой, музыкальным сопровождением и освещением. Ледовая площадка работает с 10.00 до 22.00. Скоро откроется  каток в парке Гагарина. Он будет принимать гостей с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.
В Тракторозаводском районе уже работают катки на пл. им. Ф.Э. Дзержинского 1 и на площади Аттракционов. Вскоре для посетителей откроются ещё 6 катков – в парке «Культура» на ул. Н. Отрады и во дворах на ул. Шурухина 32, ул. Лодыгина 1, ул. Ак. Павлова 12-14, ул. Ак. Бардина 15 и ул. Дзержинского 42. На дворовых территориях покататься на коньках можно будет бесплатно.
Помимо этого в  Волгограде функционируют и коммерческие ледовые площадки.   В Красноармейском районе катки организованы около ТЦ «Строймолл». Для любителей активного отдыха в Советском районе с 10.00 до 21.00 работает каток на пр. Университетский 107 (ТРЦ «Акварель»). В центре города в рамках муниципально-частного партнёрства открыт каток в парке «Царицынский» около интерактивного музея «Россия. Моя история». Благодаря системе искусственного охлаждения ледовая площадка сможет работать даже при плюсовой температуре. Также каток появится на пр. им. В.И. Ленина 54Б (ТРК «Европа Сити Молл»). На базе частных предприятий будут открываться и другие ледовые арены. 

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