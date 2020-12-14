В Волгоградской области появятся семь новых УК





На рынке оказания коммунальных услуг Волгоградской области появятся семь новых управляющих компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора, лицензионная комиссия Волгоградской области рассмотрела вопросы о предоставлении лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами новым организациям.

Так, решением лицензионной комиссией Волгоградской области предусмотрено предоставление лицензий следующим юридическим лицам: ООО “ПОЧЁТ”, ООО ”МОНТАЖСТРОЙ СЕРВИС”, ООО ”КОЛУМБИТ”, ООО “СТРОЙКОМ”, ООО ”СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД“, ООО ”СТАРАТЕЛЬ”, ООО ”ВЕРТИКАЛЬ”.

В настоящее время указанные организации не имеют многоквартирных ломов в управлении. В соответствии с частью 7 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензиаты смогут приступить к фактическому осуществлению деятельности не ранее даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи в связи с заключением договоров управления домами.

Между тем, в уходящем году лицензий лишилась часть управляющих компаний, работающих на рынке оказания коммунальных услуг. Так, по решению судов аннулированы лицензии УК «Возрождение», УК «Комфорт», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», УК «Спутник» и т.д. К некоторым управляющим компаниям, продолжившим работу, у жителей возникает немало вопросов по поводу качества оказываемых услуг, в частности, по отоплению, по уборке подъездов, дворовой территории и т.д.



