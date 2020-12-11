В корпусе волгоградского экономико-технического колледжа случился блэкаут

Общество 11.12.2020 15:36
0
11.12.2020 15:36
В Краснооктябрьском районе Волгограда второй день обесточен корпус экономико-технического колледжа на улице Нестерова. Как сообщили ИА «Высота 102» работники учреждения, по темным коридорам здания они перемещаются с фонариками. По их словам, сегодня студенты, которые обучаются швейному делу, должны были проходить практику. Сотрудники колледжа выразили опасение, что причиной так называемого блэкаута могли явиться долги за электроэнергию. Два года назад в подразделении колледжа уже были проблемы с энергоснабжением.
В полдень корпус образовательного учреждения оказался уже пуст. Съемочная группа информагентства застала только вахтера. По словам мужчины, «дети недавно ушли домой». Из преподавателей в здании находился только один человек.
В главном корпусе колледжа на проспекте Металлургов, куда направились журналисты, с электроснабжением все в порядке. Директор госучреждения, член общественной палаты Волгограда Сергей Абрамов согласился побеседовать с корреспондентом только без видеокамеры. Факт задолженности перед поставщиками электроэнергии он категорически опроверг.
«Свет отключили вчера вечером из-за возникшей технической неполадки – вышел из строя прибор учета, который нам предстоит заменить. В начале следующей недели электроснабжение здания будет возобновлено», - пояснил Сергей Абрамов. Директор заверил корреспондента в том, что учащиеся в настоящее время не посещают корпус на улице Нестерова, поскольку находятся на дистанционке. До пандемии там занимались до 300 молодых людей. Сейчас в здании находятся только сторож и заведующий отделением, которые следят за сохранностью имущества.
«С финансированием у нас все в порядке. Это честно. Мы колледж достаточно состоятельный в том плане, что являемся регоператором большого количества федеральных проектов, занимаемся дополнительным профессиональным образованием. Долги текущие всегда бывают. Но мы все оплачиваем в срок», - говорит Сергей Абрамов. На удаленный режим обучения в колледже перешли порядка 80% студентов. Посещают корпуса образовательного учреждения только учащиеся 3-4 курсов, у которых проходят лабораторные работы.
Перебои в энергоснабжении здания на улице Нестерова два года назад, действительно, были. «Мы заключили контракт на одну сумму, а потребили электроэнергии больше. Поэтому потребовалось допсоглашение. В тот момент и возникло провисание, но как только оформили документы, то энергоснабжение возобновилось. Таких ситуаций, когда мы неделями сидели без света, разумеется, не было», - заключил директор.
Реклама
«Сначала полыхнуло сено»: под Волгоградом семья с девятью детьми осталась без крова11.12.2020 18:11
Общество 11.12.2020 18:11
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса увеличилось в тридцать раз11.12.2020 15:15
Общество 11.12.2020 15:15
В Волгоградской области жителей старше 65 лет оставят дома до следующего года11.12.2020 13:52
Общество 11.12.2020 13:52
Нет просвета: в Волгоградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом11.12.2020 12:26
Общество 11.12.2020 12:26
УК по решению суда оплатит лечение сломанной руки пенсионерки из Волгограда11.12.2020 11:03
Общество 11.12.2020 11:03
Новую партию гаражей сносят на севере Волгограда11.12.2020 10:28
Общество 11.12.2020 10:28
Жители аварийных домов в Волгограде встретят Новый год в новых квартирах11.12.2020 10:24
Общество 11.12.2020 10:24
Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияние11.12.2020 09:24
Общество 11.12.2020 09:24
В Волгоградской области примут закон против социальных иждивенцев11.12.2020 08:10
Общество 11.12.2020 08:10
Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет Федерации10.12.2020 23:01
Общество 10.12.2020 23:01
Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»10.12.2020 17:46
Общество 10.12.2020 17:46
Волгоградский оперштаб разошелся с федеральным по количеству жертв коронавируса10.12.2020 13:48
Общество 10.12.2020 13:48
Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школы10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
В квартиру замерзающего инвалида в Волгограде вернули тепло10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
В Волгоградской области заболели коронавирусом 258 человек и 6 умерли10.12.2020 12:28
Общество 10.12.2020 12:28
Реклама