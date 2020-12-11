Общество

В корпусе волгоградского экономико-технического колледжа случился блэкаут

Общество 11.12.2020 15:36
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11.12.2020 15:36




В Краснооктябрьском районе Волгограда второй день обесточен корпус экономико-технического колледжа на улице Нестерова. Как сообщили ИА «Высота 102» работники учреждения, по темным коридорам здания они перемещаются с фонариками. По их словам, сегодня студенты, которые обучаются швейному делу, должны были проходить практику. Сотрудники колледжа выразили опасение, что причиной так называемого блэкаута могли явиться долги за электроэнергию. Два года назад в подразделении колледжа уже были проблемы с энергоснабжением.
В полдень корпус образовательного учреждения оказался уже пуст. Съемочная группа информагентства застала только вахтера. По словам мужчины, «дети недавно ушли домой». Из преподавателей в здании находился только один человек.

В главном корпусе колледжа на проспекте Металлургов, куда направились журналисты, с электроснабжением все в порядке. Директор госучреждения, член общественной палаты Волгограда Сергей Абрамов согласился побеседовать с корреспондентом только без видеокамеры. Факт задолженности перед поставщиками электроэнергии он категорически опроверг. 
«Свет отключили вчера вечером из-за возникшей технической неполадки – вышел из строя прибор учета, который нам предстоит заменить. В начале следующей недели электроснабжение здания будет возобновлено», - пояснил Сергей Абрамов. Директор заверил корреспондента в том, что учащиеся в настоящее время не посещают корпус на улице Нестерова, поскольку находятся на дистанционке. До пандемии там занимались до 300 молодых людей. Сейчас в здании находятся только сторож и заведующий отделением, которые следят за сохранностью имущества.

«С финансированием у нас все в порядке. Это честно. Мы колледж достаточно состоятельный в том плане, что являемся регоператором большого количества федеральных проектов, занимаемся дополнительным профессиональным образованием. Долги текущие всегда бывают. Но мы все оплачиваем в срок», - говорит Сергей Абрамов. На удаленный режим обучения в колледже перешли порядка 80% студентов. Посещают корпуса образовательного учреждения только учащиеся  3-4 курсов, у которых проходят лабораторные работы.

Перебои в энергоснабжении здания на улице Нестерова два года назад, действительно, были. «Мы заключили контракт на одну сумму, а потребили электроэнергии больше. Поэтому потребовалось допсоглашение. В тот момент и возникло провисание, но как только оформили документы, то энергоснабжение возобновилось. Таких ситуаций, когда мы неделями сидели без света, разумеется, не было», - заключил директор.

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