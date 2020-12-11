Общество 11.12.2020 13:52
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11.12.2020 13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. Пожилым людям придется оставаться дома и после 14 декабря 2020 года до 24 января следующего года, при этом покидать жилища они могут только для приобретения товаров и услуг, для обращения за медицинской помощью, для выгула собак и выноса мусора. Ранее был наложен запрет на выдачу льготных проездных билетов для тех, кому за 65, для проезда на общественном транспорте.
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