



Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. Пожилым людям придется оставаться дома и после 14 декабря 2020 года до 24 января следующего года, при этом покидать жилища они могут только для приобретения товаров и услуг, для обращения за медицинской помощью, для выгула собак и выноса мусора. Ранее был наложен запрет на выдачу льготных проездных билетов для тех, кому за 65, для проезда на общественном транспорте.



