Кадровые перемены произошли в полиции Волгограда





О новых кадровых изменениях ИА "Высота 102" сообщили в УМВД России по городу Волгограду. "Приказом начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко на руководящую должность в ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду назначен:

- командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду майор полиции Тройнин Виталий Александрович, ранее занимавший должность заместитель командира (по службе) ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду. Предыдущий начальник отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду подполковник полиции Вячеслав Козырский назначен на должность заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области", - проинформировали в полиции.

Также стало известно, что приказом начальника Управления МВД России по городу Волгограду полковника полиции Дмитрия Возжаева на руководящие должности в ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду назначены:

-заместителем начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду майор полиции Валерий Русланович Шмелев, ранее занимавший должность заместителя командира отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

- заместителем начальника отдела-начальником отделения (отделение дорожно-патрульной службы) отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду назначен капитан полиции Алексей Сергеевич Ткаченко, ранее занимавший должность начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский".