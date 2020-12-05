В Волгограде после демонтажа гаражей образовалась новая свалка

Общество 05.12.2020 09:43
0
05.12.2020 09:43
Жители дома №12 по ул. Твардовского возмущены последствиями демонтажа гаражей около их дома. «Объявления о предстоящем сносе гаражей появились несколько дней назад, - рассказывают волгоградцы. – Владельцев предупреждали, чтобы они сами их снесли, в противном случае их демонтирует коммунальная служба. Кто-то сам разобрал гаражи, кто-то, может, не увидел или не успел. И вот приехала техника, рабочие стали срезать замки, перебирать имущество. Часть увезли на хранение, часть прямо здесь бросили».
По словам горожан, техника уехала, а груды нового мусора – остались. «Мы звонили в администрацию Дзержинского района, спрашивали, почему нам оставили такой бардак? Мы были поражены, когда нам ответили – «Мы все убрали»! Если это называется «убрали», то пусть такую «уборку» проведут под окнами районной администрации!», - негодуют жители.
Волгоградцы возмущены – эта улица и так забытое богом место. Плохая дорога, рядом овраг, который постоянно горит, еще и новой свалки людям не хватает. «Если чиновники нашли время и деньги для сноса гаражей, пусть изыщут такие же возможности для приведения территории в порядок», - горожане считают свое требование справедливым.
Вот так было до....
Реклама
Кадровые перемены произошли в полиции Волгограда05.12.2020 09:49
Общество 05.12.2020 09:49
Суд обязал мэрию оплатить волгоградцу ремонт автомобиля-утопленника04.12.2020 20:06
Общество 04.12.2020 20:06
Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 год04.12.2020 18:50
Общество 04.12.2020 18:50
Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в Волгограде04.12.2020 18:11
Общество 04.12.2020 18:11
Депутат Госдумы от Волгоградской области приготовил новогодний «сюрприз» противникам московского времени04.12.2020 13:25
Общество 04.12.2020 13:25
В Урюпинске Волгоградской области губернатору показали "Казака с русалкой"04.12.2020 13:04
Общество 04.12.2020 13:04
В Волгограде закупают еще партию квартир для обитателей аварийных домов04.12.2020 12:23
Общество 04.12.2020 12:23
Два 50-летних дома приговорили к сносу в Волгограде04.12.2020 10:49
Общество 04.12.2020 10:49
Более 9 тысяч школьников Волгоградской области приняли участие в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»04.12.2020 10:34
Общество 04.12.2020 10:34
В Волгограде из внутридворовой дороги сделали каток04.12.2020 09:33
Общество 04.12.2020 09:33
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизнь03.12.2020 21:22
Общество 03.12.2020 21:22
Мэрию Волгограда обязали разобраться с «левыми» билбордами03.12.2020 20:48
Общество 03.12.2020 20:48
Груз помощи получила Волгоградская областная детская клиническая больница03.12.2020 20:08
Общество 03.12.2020 20:08
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания03.12.2020 19:47
Общество 03.12.2020 19:47
Волгоградцы отвоевали ликвидированный маршрут трамвая №1 – он возвращается03.12.2020 16:53
Общество 03.12.2020 16:53
Реклама