Общество

В Волгограде после демонтажа гаражей образовалась новая свалка

Общество 05.12.2020 09:43
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05.12.2020 09:43


Жители дома №12 по ул. Твардовского возмущены последствиями  демонтажа гаражей около их дома. «Объявления о предстоящем сносе гаражей появились несколько дней назад, - рассказывают волгоградцы. – Владельцев предупреждали, чтобы они сами их снесли, в противном случае их демонтирует коммунальная служба. Кто-то сам разобрал гаражи, кто-то, может, не увидел или не успел. И вот приехала техника, рабочие стали срезать замки, перебирать имущество. Часть увезли на хранение, часть прямо здесь бросили».
По словам горожан, техника уехала, а груды нового мусора – остались. «Мы звонили в администрацию Дзержинского района, спрашивали, почему нам оставили такой бардак? Мы были поражены, когда нам ответили – «Мы все убрали»!  Если это называется «убрали», то пусть такую «уборку» проведут под окнами районной администрации!», - негодуют жители.
Волгоградцы возмущены – эта улица и так забытое богом место. Плохая дорога, рядом овраг, который постоянно горит, еще и новой свалки людям не хватает. «Если чиновники нашли время и деньги для сноса гаражей, пусть изыщут такие же возможности для приведения территории в порядок», - горожане считают свое требование справедливым.

Вот так было до....

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