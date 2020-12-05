В Волгограде после демонтажа гаражей образовалась новая свалка





Жители дома №12 по ул. Твардовского возмущены последствиями демонтажа гаражей около их дома. «Объявления о предстоящем сносе гаражей появились несколько дней назад, - рассказывают волгоградцы. – Владельцев предупреждали, чтобы они сами их снесли, в противном случае их демонтирует коммунальная служба. Кто-то сам разобрал гаражи, кто-то, может, не увидел или не успел. И вот приехала техника, рабочие стали срезать замки, перебирать имущество. Часть увезли на хранение, часть прямо здесь бросили».

По словам горожан, техника уехала, а груды нового мусора – остались. «Мы звонили в администрацию Дзержинского района, спрашивали, почему нам оставили такой бардак? Мы были поражены, когда нам ответили – «Мы все убрали»! Если это называется «убрали», то пусть такую «уборку» проведут под окнами районной администрации!», - негодуют жители.

Волгоградцы возмущены – эта улица и так забытое богом место. Плохая дорога, рядом овраг, который постоянно горит, еще и новой свалки людям не хватает. «Если чиновники нашли время и деньги для сноса гаражей, пусть изыщут такие же возможности для приведения территории в порядок», - горожане считают свое требование справедливым.





Вот так было до....