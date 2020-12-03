Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездов

Общество 03.12.2020 11:09
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03.12.2020 11:09
Еще два дополнительных поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент назначены на 5 и 12 декабря. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Поезда будет отправляться со ст. Волжский в 21:57.
Напомним, граждане Узбекистана уже с сентября выезжают в массовом порядке на родину из Волжского. Этот город стал единственной «перевалочной» базой для отправки иностранцев в Ташкент. Многим приходится добираться до Волжского, чтобы пересесть на поезд домой, из отдаленных территорий – Урала, Дальнего Востока. Несмотря на то, что из Волжского в Ташкент отправились несколько десятков поездов, спрос на эти рейсы остается высоким.
По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между Правительством РФ и Узбекистана.
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