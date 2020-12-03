AI Journey вошла в топ-3 мировых конференций по искусственному интеллекту

Общество 03.12.2020 10:52
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03.12.2020 10:52
Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая состоится 3–5 декабря, уже вошла в топ-3 подобных мероприятий в мире по числу участников. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, на конференцию зарегистрировалось более 25 тысяч человек из 87 стран. Регистрация продолжается, она бесплатна и доступна на сайте конференции: https://ai-journey.ru.
"С каждым годом интерес к нашей конференции и её статус растут — она становится одной из самых авторитетных в мире. И это прекрасно, потому что огромное число участников со всех континентов даёт синергетический эффект и рождает самые неожиданные идеи. Эта конференция очень важна для реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, в разработке которой Сбер принимал прямое участие. Ведь это возможность продемонстрировать уникальные отечественные решения, позиционировать нашу страну на глобальном AI-ландшафте и, что называется, ʺсверить часыʺ: оценить, насколько верно выбраны стратегия и тактика AI-трансформации России в контексте лучших мировых практик", - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по числу участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.
В этом году ожидаются выступления более 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Michael Hind, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории IDSIA.
В рамках мероприятия пройдёт также онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.
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