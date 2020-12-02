Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранители











Правоохранительные органы и службы безопасности ресурсоснабжающих компаний должны активнее работать по пресечению фактов утечки денежных средств, поступающих от населения в качестве оплаты услуг ЖКХ. Как сообщает ИИ "Высота 102", активнее работать в этом направлении и чаще информировать жителей о недобросовестных управляющих компаниях призвал сегодня губернатор на совещании в администрации региона.

"Еще достаточно высокий уровень неэффективной деятельности управляющих компаний, который заключается в невыполнении в полном объеме своих обязательств по предоставлению качественных услуг населению и использовании средств населения не на первоочередные меры. К сожалению, имеются случаи по выводу управляющими компаниями из оборота средств, предназначенных для оплаты за использованные ресурсы. Затем происходит банкротство самих управляющих компаний. При этом осуществляются действия по передаче управления жилищным фондом все тем же недобросовестным исполнителям под другими названиями управляющих компаний", - заявил глава региона. Андрей Бочаров также отметил, что формируется задолженность за использованные ресурсы, которую недобросовестные исполнители пытаются списать и уйти от ответственности.

"Обращаю внимание на то, что население уже оплатило данные расходы, но к ресурсоснабжающим организациям средства не поступают. И опять формируется задолженность. Мы должны сделать все, чтобы исключить двойную оплату за услуги со стороны населения. Считаю, что этими случаями необходимо заниматься отдельно, с активным привлечением службы безопасности компании и правоохранительных органов", - заявил глава региона.

Органам власти необходимо более активно вести работу по пресечению такой деятельности и информировать жителей о недобросовестных управляющих компаниях, их руководителях и учредителях.

В совещании по вопросам реализации масштабных инвестиционных проектов по модернизации систем водо- и теплоснабжения на территории Волгограда приняли участие руководители области и города, профильных структур, волгоградские компании-концессионеры.



