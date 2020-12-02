Общество

В Волгограде откроется более 60 елочных базаров

Общество 02.12.2020 12:31
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02.12.2020 12:31


В Волгограде началась подготовка территорий для организации елочных базаров - в преддверии новогодних праздников во всех районах города откроется более 60 точек. Как сообщили ИА Высота 10 в администрации Волгограда, учитывая запросы местных жителей и предпринимателей, в текущем году муниципалитет  увеличил количество мест, предназначенных  для торговли хвойными деревьями. Так, более десяти новых точек  включены в соответствующий перечень нестационарных торговых объектов в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах. 
В Тракторозаводском районе елочные  базары по традиции будут размещены у дома №17 по ул. им. академика Бардина, у дома №7 по ул. им. Костюченко, у здания №6а,   по ул. им. академика Богомольца (территория, прилегающая к торговому комплексу ООО «Союз-ЛТД») и две точки у  строения №23а  по ул. им. Менжинского. Несколько торговых площадок находятся у рынка ООО «Рассвет» (вблизи от строения №12 по ул.  95-й Гвардейской и строения  №11а  по ул. Ополченской). Новые специализированные  площадки будут расположены на  ул. им. Николая Отрады  - вблизи домов №6, №16,  №26 и две точки у дома №10, у  дома №3 по ул. Кропоткина, у дома №22 по  ул. Ополченской.
Жители Краснооктябрьского района смогут приобрести  хвойные деревья на ул. Титова – на двух елочных базарах рядом с домами № 36 и 38, а также перед входом в торговый комплекс «Титовский», на пересечении улиц им. Еременко и Библиотечной  (напротив магазина «МАН»), на ул. им. маршала Еременко  (на территории возле торгового комплекса ООО «Север»),  у дома № 29 по ул. 39-й Гвардейской. Еще три места под торговлю елками определены на ул. Штеменко – у здания №3а и домов №23 и №46.
В Дзержинском районе продажа елок и сосен будет осуществляться вблизи от места пересечения ул. Жирновсой и ул. им. Полины Осипенко, у дома № 59б по ул. 51-й Гвардейской, на ул. Раздольной у магазина «Магнит», на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской, на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и  51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»), у здания №181д по ул. Исторической, у дома №70 на бульваре 30-летия Победы (напротив ТРК «Парк Хаус»), на проспекте им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рядом с остановкой «Ул. им. Хорошева» (по направлению в центр города). Еще две площадки предусмотрены  на ул. Константина Симонова - у дома №21 и вблизи остановки «33-я школа»,  одна точка будет расположена у дома №8 по ул. им. Римского-Корсакова.
В Центральном районе новый елочный базар  расположится между домами №8 и №10 по  ул. Двинской.  Также торговые площадки будут оборудованы  на ул. им. Ткачева у домов № 3 и №12, у здания №34 по ул. Новороссийской,  у дома №51 по ул. Пархоменко, в доме №20 по  ул. Двинской, а также  на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.
В Ворошиловском районе  для проведения елочных базаров предусмотрены места   на  ул. Кузнецкой вблизи домов №26 и №71, на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской,  на ул. Елецкой у домов №1 и №21  (возле ТОК «Парус»), у дома №1а по ул. Ростовской и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой. Новая площадка будет расположена на ул. Профсоюзной рядом с перекрестком с  улицей Рабоче-Крестьянской.
В Советском районе  торговля хвойными деревьями будет осуществляться напротив дома № 4 по ул. Малиновского,  у дома №3 по ул. Авиаторской, на проспекте Университетский - рядом с домами №90 и № 96, а также на  пересечении ул. Туркменской и ул. им. Тулака.
Жители  Кировского района смогут приобрести  новогодние деревья на пересечении пер. Краснодонского и ул. Тополевой, напротив жилого дома №92 по ул. им. Кирова.  Новый елочный базар будет расположен на пересечении улиц им. Курчатова и 64-й Армии.
В Красноармейском районе торговля хвойными будет организована на проспекте им. Героев Сталинграда вблизи домов №1 и №49г, а также у дома №45а по ул. Пролетарской. 

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