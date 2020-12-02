В Волгограде откроется более 60 елочных базаров





В Волгограде началась подготовка территорий для организации елочных базаров - в преддверии новогодних праздников во всех районах города откроется более 60 точек. Как сообщили ИА Высота 10 в администрации Волгограда, учитывая запросы местных жителей и предпринимателей, в текущем году муниципалитет увеличил количество мест, предназначенных для торговли хвойными деревьями. Так, более десяти новых точек включены в соответствующий перечень нестационарных торговых объектов в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе елочные базары по традиции будут размещены у дома №17 по ул. им. академика Бардина, у дома №7 по ул. им. Костюченко, у здания №6а, по ул. им. академика Богомольца (территория, прилегающая к торговому комплексу ООО «Союз-ЛТД») и две точки у строения №23а по ул. им. Менжинского. Несколько торговых площадок находятся у рынка ООО «Рассвет» (вблизи от строения №12 по ул. 95-й Гвардейской и строения №11а по ул. Ополченской). Новые специализированные площадки будут расположены на ул. им. Николая Отрады - вблизи домов №6, №16, №26 и две точки у дома №10, у дома №3 по ул. Кропоткина, у дома №22 по ул. Ополченской.

Жители Краснооктябрьского района смогут приобрести хвойные деревья на ул. Титова – на двух елочных базарах рядом с домами № 36 и 38, а также перед входом в торговый комплекс «Титовский», на пересечении улиц им. Еременко и Библиотечной (напротив магазина «МАН»), на ул. им. маршала Еременко (на территории возле торгового комплекса ООО «Север»), у дома № 29 по ул. 39-й Гвардейской. Еще три места под торговлю елками определены на ул. Штеменко – у здания №3а и домов №23 и №46.

В Дзержинском районе продажа елок и сосен будет осуществляться вблизи от места пересечения ул. Жирновсой и ул. им. Полины Осипенко, у дома № 59б по ул. 51-й Гвардейской, на ул. Раздольной у магазина «Магнит», на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской, на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»), у здания №181д по ул. Исторической, у дома №70 на бульваре 30-летия Победы (напротив ТРК «Парк Хаус»), на проспекте им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рядом с остановкой «Ул. им. Хорошева» (по направлению в центр города). Еще две площадки предусмотрены на ул. Константина Симонова - у дома №21 и вблизи остановки «33-я школа», одна точка будет расположена у дома №8 по ул. им. Римского-Корсакова.

В Центральном районе новый елочный базар расположится между домами №8 и №10 по ул. Двинской. Также торговые площадки будут оборудованы на ул. им. Ткачева у домов № 3 и №12, у здания №34 по ул. Новороссийской, у дома №51 по ул. Пархоменко, в доме №20 по ул. Двинской, а также на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.

В Ворошиловском районе для проведения елочных базаров предусмотрены места на ул. Кузнецкой вблизи домов №26 и №71, на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской, на ул. Елецкой у домов №1 и №21 (возле ТОК «Парус»), у дома №1а по ул. Ростовской и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой. Новая площадка будет расположена на ул. Профсоюзной рядом с перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской.

В Советском районе торговля хвойными деревьями будет осуществляться напротив дома № 4 по ул. Малиновского, у дома №3 по ул. Авиаторской, на проспекте Университетский - рядом с домами №90 и № 96, а также на пересечении ул. Туркменской и ул. им. Тулака.

Жители Кировского района смогут приобрести новогодние деревья на пересечении пер. Краснодонского и ул. Тополевой, напротив жилого дома №92 по ул. им. Кирова. Новый елочный базар будет расположен на пересечении улиц им. Курчатова и 64-й Армии.

В Красноармейском районе торговля хвойными будет организована на проспекте им. Героев Сталинграда вблизи домов №1 и №49г, а также у дома №45а по ул. Пролетарской.



