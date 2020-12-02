В Волгоградской области подешевели рис и макарошки

Общество 02.12.2020 11:06
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02.12.2020 11:06
В Волгоградской области продолжили дорожать ряд продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средняя стоимость килограмма растительного масла достигла уже почти 113 рублей, увеличившись за одну неделю еще на 0,29%. Десяток яиц стоит в среднем уже около 59 рублей, подорожав на 1,5%. Увеличилась цена и сахара - на 0,2% за килограмм и теперь этот продукт стоит почти 50 рублей. При этом рис подешевел на 2,5% - до 46,58 рублей за килограмм. Также снизились в цене вермишель – на 1,6% (48,49 рублей за кг) и макаронные изделия из муки высшего сорта – на 1,3% (68,23 рубля за кг).
Напомним, за октябрь-ноябрь подсолнечное масло стало дороже почти на 15 рублей за килограмм, сахар – почти на 10 рублей. Также выросли в цене яйца и некоторые крупы.
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