Общество

49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствах

Общество 30.11.2020 13:50
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30.11.2020 13:50


В региональном оперативном штабе раскрыли подробности новых смертей  от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», среди жертв коронавирусной инфекции – 49-летний житель Нехаевского района. Он скончался в Урюпинской ЦРБ, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако примерную дату заболевания и возможный способ заражения определить не удалось.
Ковид забрал жизнь и 74-летней пенсионерки из Волгограда. Только спустя четыре дня после появления недомогания она вызвала участкового терапевта. Лечилась амбулаторно, но без положительной динамики. Ее госпитализировали в областной госпиталь ветеранов войны, где она скончалась. 
Подтверждена смерть от коронавируса и 63-летнего жителя Среднеахтубинского района. Почувствовав себя неважно, он не стал обращаться за медицинской помощью и не лечился самостоятельно. Только спустя три дня, когда состояние его ухудшилось, он обратился в поликлинику. А после осмотра его госпитализировали в Ленинскую ЦРБ. У всех скончавшихся, пояснили в оперштабе, при жизни были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Всего с начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 308 человек. 

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