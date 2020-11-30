49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствах





В региональном оперативном штабе раскрыли подробности новых смертей от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», среди жертв коронавирусной инфекции – 49-летний житель Нехаевского района. Он скончался в Урюпинской ЦРБ, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако примерную дату заболевания и возможный способ заражения определить не удалось.

Ковид забрал жизнь и 74-летней пенсионерки из Волгограда. Только спустя четыре дня после появления недомогания она вызвала участкового терапевта. Лечилась амбулаторно, но без положительной динамики. Ее госпитализировали в областной госпиталь ветеранов войны, где она скончалась.

Подтверждена смерть от коронавируса и 63-летнего жителя Среднеахтубинского района. Почувствовав себя неважно, он не стал обращаться за медицинской помощью и не лечился самостоятельно. Только спустя три дня, когда состояние его ухудшилось, он обратился в поликлинику. А после осмотра его госпитализировали в Ленинскую ЦРБ. У всех скончавшихся, пояснили в оперштабе, при жизни были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 308 человек.



