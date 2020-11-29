Общество

Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам

Общество 29.11.2020 13:13
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29.11.2020 13:13


Сегодня в России отмечается День матери. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области сняли трогательный видеоклип на песню «Маме», посвятив его всем женщинам. 
«Мама – самый дорогой человек для каждого. Она является воплощением наиболее трогательного – доброты, нежности, любви, понимания и заботы. Сколько бы ни было нам лет, любовь мамы согревает нас в любом возрасте», - пояснили в главке. В видеоклипе снялись действующие сотрудники и сотрудницы полиции, их дети. Песню исполнила Кристина Шубина - победитель Всероссийского конкурса музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».  
«Хотелось бы, чтобы в жизни любой матери было как можно больше поводов для гордости за своих детей, вдохновения, успехов, удач, как в воспитании подрастающего поколения, так и на профессиональном поприще, а также хватало времени и на реализацию своих талантов, увлечений и способностей! Пусть сбудутся все чаяния и мечты, а в семьях царит мир, здоровье и благоденствие!», - эти слова полицейские адресовали всем матерям Волгоградской области.

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