Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам





Сегодня в России отмечается День матери. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области сняли трогательный видеоклип на песню «Маме», посвятив его всем женщинам.

«Мама – самый дорогой человек для каждого. Она является воплощением наиболее трогательного – доброты, нежности, любви, понимания и заботы. Сколько бы ни было нам лет, любовь мамы согревает нас в любом возрасте», - пояснили в главке. В видеоклипе снялись действующие сотрудники и сотрудницы полиции, их дети. Песню исполнила Кристина Шубина - победитель Всероссийского конкурса музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».

«Хотелось бы, чтобы в жизни любой матери было как можно больше поводов для гордости за своих детей, вдохновения, успехов, удач, как в воспитании подрастающего поколения, так и на профессиональном поприще, а также хватало времени и на реализацию своих талантов, увлечений и способностей! Пусть сбудутся все чаяния и мечты, а в семьях царит мир, здоровье и благоденствие!», - эти слова полицейские адресовали всем матерям Волгоградской области.



