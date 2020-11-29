Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам

Общество 29.11.2020 13:13
0
29.11.2020 13:13
Сегодня в России отмечается День матери. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области сняли трогательный видеоклип на песню «Маме», посвятив его всем женщинам.
«Мама – самый дорогой человек для каждого. Она является воплощением наиболее трогательного – доброты, нежности, любви, понимания и заботы. Сколько бы ни было нам лет, любовь мамы согревает нас в любом возрасте», - пояснили в главке. В видеоклипе снялись действующие сотрудники и сотрудницы полиции, их дети. Песню исполнила Кристина Шубина - победитель Всероссийского конкурса музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».
«Хотелось бы, чтобы в жизни любой матери было как можно больше поводов для гордости за своих детей, вдохновения, успехов, удач, как в воспитании подрастающего поколения, так и на профессиональном поприще, а также хватало времени и на реализацию своих талантов, увлечений и способностей! Пусть сбудутся все чаяния и мечты, а в семьях царит мир, здоровье и благоденствие!», - эти слова полицейские адресовали всем матерям Волгоградской области.
Реклама
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе Волгограда29.11.2020 17:22
Общество 29.11.2020 17:22
Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дня29.11.2020 15:09
Общество 29.11.2020 15:09
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стена29.11.2020 14:44
Общество 29.11.2020 14:44
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным законом29.11.2020 10:35
Общество 29.11.2020 10:35
В Волгограде распродают конфискованное оружие29.11.2020 09:03
Общество 29.11.2020 09:03
Вот это «Focus»: волгоградец взыскал с «Ford» 3 млн за проблемное авто28.11.2020 18:48
Общество 28.11.2020 18:48
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседа28.11.2020 12:13
Общество 28.11.2020 12:13
В центре Волгограда голый участок поймы засаживают елями28.11.2020 11:22
Общество 28.11.2020 11:22
Трассы в Волгоградской области окутал туман28.11.2020 10:11
Общество 28.11.2020 10:11
В компании “Виво маркет” применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности28.11.2020 09:01
Общество 28.11.2020 09:01
В Волгограде бывшего судебного пристава посадили за присвоение чужих алиментов27.11.2020 18:36
Общество 27.11.2020 18:36
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором27.11.2020 16:03
Общество 27.11.2020 16:03
Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey27.11.2020 15:50
Общество 27.11.2020 15:50
Реклама