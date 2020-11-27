Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвы





За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе РФ. Количество ежедневно фиксируемых зараженных в регионе вновь стало увеличиваться, несмотря на краткосрочную тенденцию снижения этого показателя.

Также за минувшие сутки пришло подтверждение трех смертей от коронавируса. COVID-19 стал причиной смерти уже 297 жителей области.



