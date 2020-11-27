Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвы

Общество 27.11.2020 12:00
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27.11.2020 12:00
За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе РФ. Количество ежедневно фиксируемых зараженных в регионе вновь стало увеличиваться, несмотря на краткосрочную тенденцию снижения этого показателя.
Также за минувшие сутки пришло подтверждение трех смертей от коронавируса. COVID-19 стал причиной смерти уже 297 жителей области.
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