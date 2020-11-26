Общество

Времени не теряют: волгоградцы призвали главу ЦИК РФ оценить законность скандального опроса

Общество 26.11.2020 11:02
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26.11.2020 11:02


Активисты, выступающие за сохранение волгоградского времени в регионе, направили обращение главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой дать оценку статусу референдума 2018 года по вопросу времяисчисления, проведенного на территории Волгоградской области, и законность отмены итогов референдума в случае принятия проекта федерального закона № 1012130-7, предусматривающего переход региона в московскую часовую зону. Текст опубликован на сайте лицавласти.рф. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы подчеркивают, что, согласно закону РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения соответственно на местном референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия либо признано недействительным в судебном порядке». Однако депутаты Волгоградской областной думы, по сути, нарушили федеральный закон, изменив решение референдума на основании сомнительного мероприятия – так называемого голосования, которое проводилось без списков избирателей, предъявления паспорта и отсутствия возможности проверить результаты этого голосования. При этом в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике заявили в ответ на многочисленные жалобы жителей региона, что «мероприятие, направленное на выявление мнения населения региона о часовой зоне, проводилось органами местного самоуправления, а нормы избирательного законодательства к отношениям, связанным с проведением таких мероприятий, не применяются». 
Таким образом, делают вывод сторонники волгоградского времени, «итоги законного референдума в Волгоградской области были отменены неким мероприятием, к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства». 
Активисты ждут от Эллы Памфиловой правовой оценки произошедших в Волгоградской области событий. Как ранее заявляли противники московского времени, они готовы обжаловать действия депутатов в Верховном суде, а также добиваться проведения нового референдума. 
Напомним, депутаты Госдумы, несмотря на массу жалоб и обращений волгоградских избирателей, приняли скандальный законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону в первом чтении. Лоббировали принятие данного в нижней палата российского парламента руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. 

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