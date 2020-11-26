Общество 26.11.2020 11:02
0
26.11.2020 11:02
Активисты, выступающие за сохранение волгоградского времени в регионе, направили обращение главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой дать оценку статусу референдума 2018 года по вопросу времяисчисления, проведенного на территории Волгоградской области, и законность отмены итогов референдума в случае принятия проекта федерального закона № 1012130-7, предусматривающего переход региона в московскую часовую зону. Текст опубликован на сайте лицавласти.рф. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы подчеркивают, что, согласно закону РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения соответственно на местном референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия либо признано недействительным в судебном порядке». Однако депутаты Волгоградской областной думы, по сути, нарушили федеральный закон, изменив решение референдума на основании сомнительного мероприятия – так называемого голосования, которое проводилось без списков избирателей, предъявления паспорта и отсутствия возможности проверить результаты этого голосования. При этом в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике заявили в ответ на многочисленные жалобы жителей региона, что «мероприятие, направленное на выявление мнения населения региона о часовой зоне, проводилось органами местного самоуправления, а нормы избирательного законодательства к отношениям, связанным с проведением таких мероприятий, не применяются».
Таким образом, делают вывод сторонники волгоградского времени, «итоги законного референдума в Волгоградской области были отменены неким мероприятием, к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства».
Активисты ждут от Эллы Памфиловой правовой оценки произошедших в Волгоградской области событий. Как ранее заявляли противники московского времени, они готовы обжаловать действия депутатов в Верховном суде, а также добиваться проведения нового референдума.
Напомним, депутаты Госдумы, несмотря на массу жалоб и обращений волгоградских избирателей, приняли скандальный законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону в первом чтении. Лоббировали принятие данного в нижней палата российского парламента руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.
Реклама
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом месте26.11.2020 11:24
Общество 26.11.2020 11:24
Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской области26.11.2020 08:58
Общество 26.11.2020 08:58
Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директор25.11.2020 16:34
Общество 25.11.2020 16:34
На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под Волгоградом25.11.2020 16:15
Общество 25.11.2020 16:15
«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавируса25.11.2020 14:36
Общество 25.11.2020 14:36
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в Госдуме25.11.2020 12:06
Общество 25.11.2020 12:06
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домом25.11.2020 10:15
Общество 25.11.2020 10:15
В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистов25.11.2020 09:04
Общество 25.11.2020 09:04
В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имущества25.11.2020 09:00
Общество 25.11.2020 09:00
Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые ели24.11.2020 20:56
Общество 24.11.2020 20:56
Гостиница и лагерь: в Волгоградской области готовят новые площадки для долечивания ковидников24.11.2020 17:23
Общество 24.11.2020 17:23
Сторонники волгоградского времени начали телефонные «атаки» на Госдуму24.11.2020 13:18
Общество 24.11.2020 13:18
В Волгоградской области коронавирусная статистика возвращается в привычное русло24.11.2020 12:16
Общество 24.11.2020 12:16
Массовые проверки водителей начались в Волгограде и Волжском24.11.2020 11:11
Общество 24.11.2020 11:11
Сегодня Госдума РФ рассмотрит скандальный законопроект депутатов Волгоградской облдумы24.11.2020 09:15
Общество 24.11.2020 09:15
Реклама