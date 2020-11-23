Общество

Клиенты Почты России в Волгоградской области могут отправить посылку по номеру телефона

Общество 23.11.2020 17:07 Новости компаний
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23.11.2020 17:07 Новости компаний


Почта России упрощает отправку посылок: теперь услуга доступна по номеру телефона. Чтобы воспользоваться уникальным инновационным решением, и отправителю, и адресату нужно установить мобильное приложение Почты России и включить функцию приема отправлений по номеру телефона.
Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО.
Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут. Чаще всего функцией отправки по номеру телефона пользуются клиенты, которые отправляют от 2-х и более посылок в месяц. Более 80% этих отправителей для коммуникации или продажи своего товара покупателям используют социальные сети.
Подключить сервис не составит труда: нужно зайти в «Мой профиль» в приложении Почты России на смартфоне, во вкладке «Еще» указать свой почтовый адрес и поставить галочку у пункта «Отправка по номеру телефона». Отправитель вводит номер телефона адресата или выбирает его из своей телефонной книги, оформляет предоплату посылки, в отделении почты показывает оператору пришедший на телефон штрих-код - сотрудник его сканирует, распечатывает и приклеивает на посылку.
«Преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно – достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется, - отметил директор Почты России в Волгоградской области Виталий Соловьев. - Сервис отправки по номеру телефона – это еще один шаг навстречу нашим клиентам».
В мобильном приложении получателя отправление добавляется автоматически, его движение можно отслеживать, уведомление о доставке посылки в отделение тоже придет автоматически. Забрать посылку можно будет по штрих-коду.

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