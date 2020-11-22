Налоговики Волгоградской области встретили профессиональный праздник достойно





Сотрудники налоговых органов Волгоградской области продолжают принимать поздравления в связи с 30-летием со дня образования службы. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов высоко отметил профессионализм своих сотрудников, которые постоянно совершенствуют методы работы и внедряют новые технологии. Это позволяет волгоградским налоговикам удерживать лидирующие позиции в рейтинге субъектов России.

«За 30 лет налоговая служба стала надежной опорой государства в вопросах обеспечения стабильного функционирования финансовой системы. За эти годы в структуре налоговых органов произошли значительные изменения. Сегодня Федеральная налоговая служба по праву считается одной из самых технологичных государственных структур. Важнейшая государственная функция службы – обеспечение бюджетов всех уровней доходами в полном объеме исполняется за счет активного совершенствование системы налогообложения, внедрения современных технологий, повышения эффективности налогового администрирования и качества предоставления услуг налогоплательщикам», - отметил в своем поздравлении Роман Иванов.

По его словам, Волгоградская область на протяжении многих лет является базовым регионом, которому доверена апробация новых и передовых проектов ФНС России.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за каждодневный труд, неравнодушие, самоотдачу и эффективную работу во благо нашего государства. Отдельную признательность выражаю ветеранам налоговой службы, чьи старания и бесценный опыт легли в основу успешного развития нашего ведомства. Ваша компетентность, знания и навыки являются ярким примером для молодых сотрудников. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла, мира, счастья и благополучия!», - сказал руководитель УФНС России по Волгоградской области.



