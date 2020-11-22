Налоговики Волгоградской области встретили профессиональный праздник достойно

Общество 22.11.2020 14:26
0
22.11.2020 14:26
Сотрудники налоговых органов Волгоградской области продолжают принимать поздравления в связи с 30-летием со дня образования службы. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов высоко отметил профессионализм своих сотрудников, которые постоянно совершенствуют методы работы и внедряют новые технологии. Это позволяет волгоградским налоговикам удерживать лидирующие позиции в рейтинге субъектов России.
«За 30 лет налоговая служба стала надежной опорой государства в вопросах обеспечения стабильного функционирования финансовой системы. За эти годы в структуре налоговых органов произошли значительные изменения. Сегодня Федеральная налоговая служба по праву считается одной из самых технологичных государственных структур. Важнейшая государственная функция службы – обеспечение бюджетов всех уровней доходами в полном объеме исполняется за счет активного совершенствование системы налогообложения, внедрения современных технологий, повышения эффективности налогового администрирования и качества предоставления услуг налогоплательщикам», - отметил в своем поздравлении Роман Иванов.
По его словам, Волгоградская область на протяжении многих лет является базовым регионом, которому доверена апробация новых и передовых проектов ФНС России.
«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за каждодневный труд, неравнодушие, самоотдачу и эффективную работу во благо нашего государства. Отдельную признательность выражаю ветеранам налоговой службы, чьи старания и бесценный опыт легли в основу успешного развития нашего ведомства. Ваша компетентность, знания и навыки являются ярким примером для молодых сотрудников. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла, мира, счастья и благополучия!», - сказал руководитель УФНС России по Волгоградской области.
Реклама
Не дожили до 60: коронавирус в Волгоградской области унес жизни троих сердечников22.11.2020 17:36
Общество 22.11.2020 17:36
«Не пускают из-за ковида и не берут трубки»: у волгоградцев появился шанс найти управу на обнаглевшие УК22.11.2020 16:32
Общество 22.11.2020 16:32
В Волгограде готовят новые дороги для ремонта в 2021 году22.11.2020 15:58
Общество 22.11.2020 15:58
«Наш гнев – праведный»!: в Волгоградской области началась серия пикетов против московского времени22.11.2020 13:36
Общество 22.11.2020 13:36
В Волгоградской области зафиксирована новая тенденция в коронавирусной статистике22.11.2020 12:07
Общество 22.11.2020 12:07
На дороги Волгограда после снегопада высыпали 850 тонн песка и соли22.11.2020 11:23
Общество 22.11.2020 11:23
Полицейские наградили волжанина за помощь в задержании домушника22.11.2020 10:41
Общество 22.11.2020 10:41
На борьбу с первым снегопадом в Волгограде вышли десятки единиц спецтехники21.11.2020 17:18
Общество 21.11.2020 17:18
Волгоградцев предупредили о гололедице21.11.2020 16:36
Общество 21.11.2020 16:36
В Волгограде скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Мелихов21.11.2020 12:57
Общество 21.11.2020 12:57
Сталин заставил единороссов Волгоградской облдумы отменить запреты на митинги21.11.2020 11:06
Общество 21.11.2020 11:06
В Волгоградской области дешевые сигареты дорого обошлись их продавцам21.11.2020 09:18
Общество 21.11.2020 09:18
Удар ниже пояса: депутатам Госдумы рекомендовали принять закон о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону20.11.2020 19:56
Общество 20.11.2020 19:56
Мировые эксперты обсудили вопросы устойчивого развития на онлайн-мероприятии Сбербанка «МИР 2030»20.11.2020 18:34
Общество 20.11.2020 18:34
«Это розыгрыш?»: вызов сантехника из УК обернулся для волгоградского бизнесмена непроходимым квестом20.11.2020 18:25
Общество 20.11.2020 18:25
Реклама