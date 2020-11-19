Под надежной цифровой защитой: 26 тысяч волгоградцев выбрали антивирусы от «Ростелекома»





Более 26 тысяч волгоградских пользователей выбрали защиту от «Ростелекома» для своих компьютеров и мобильных устройств. Национальный цифровой провайдер предлагает абонентам наиболее эффективные и проверенные временем антивирусные программы– Kaspersky Internet Security, Dr. Web и Eset Nod32 для персональных компьютеров и различных гаджетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

У клиентов есть возможность активировать подписку как для одного устройства, так и для нескольких, выбрав наиболее оптимальное сочетание по стоимости, количеству подключаемых гаджетови соответствию их техническим характеристикам.

Подобрать удобный вариант антивирусной защиты, настроить его параметры и функции, выполнить активацию и произвести оплату необходимого периода, дополнительных опций и числа устройств можно в личном кабинете «Ростелекома». Также в настройках безопасности можно дополнительно запустить функцию «Родительский контроль».

«Актуальность сервисов антивирусной защиты устройств и личных данных пользователей сегодня особенно очевидна. Эпидемиологическая обстановка для многих создала необходимость перехода на дистанционный режим деятельности, когда стабильная работа компьютерной техники и мобильных гаджетов, а также защита информации имеют первостепенное значение.

Своим абонентам для комфортной и безопасной учебы и работы из дома мы предлагаем возможность выбора и подключения комплексной современной антивирусной защиты, отвечающей всем пользовательским критериям.

Удобное управление, активация и оплата из личного кабинета позволяют существенно сэкономить время, а гибкие настройки выбранного антивируса дают возможность полностью погрузиться в рабочий процесс и не задумываться о вредоносных атаках и оценке безопасности контента», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Антивирусная программа Dr. Web является оптимальным выбором, когда необходимо защитить два или четыре устройства. Программное обеспечение надежно, имеет хороший функционал, опцию защиты финансовых операций при оплате товаров и услуг в интернете или при доступе к личным кабинетам в интернет-банках.

Антивирус Касперского позволяет также организовать защиту двух или трех устройств пользователя, настроить автоматическую проверку и обновление антивирусных баз, отслеживание вредоносных сайтов и многое другое. Он подойдет тем пользователям, которым нужны такие опции, как «Родительский контроль», защита общения в сети и дополнительный уровень безопасности при финансовых операциях онлайн.

Eset Nod32 способен выполнять сканирование в фоновом режиме,не нагружая систему. При этом его защитные функции также поддерживают «Родительский контроль», обеспечивают дополнительную безопасность Wi-Fi-роутера или даже «Умного дома». Кроме того, в оболочку программы встроена опция поиска гаджета в случае его потери или кражи.

«Лекционные занятия и семинары по многим предметам в моем вузе теперь проходят дистанционно, родители работают также в удаленном режиме. Пользуемся скоростным интернетом от “Ростелекома” и подключили антивирус с возможностью одновременной защиты двух компьютеров и ноутбука. Очень удобно, так как в комплексе получаем качественные услуги и лицензионную антивирусную программу, в которой уверенны и которая максимально соответствует нашим потребностям», – отметила Мария Колестникова, студентка ВолГУ.

сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону 88001000800. Получить подробную информацию об услугах, специальных акциях, условиях активации и подключения, а также заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», накомпании, или позвонив по бесплатному телефону 88001000800.



