В Волгоградской области похоронили майора полиции

Общество 19.11.2020 15:37
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19.11.2020 15:37
Сегодня в Михайловке простились с начальником отдела по вопросам миграции Лилией Зайцевой. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, почти месяц врачи боролись за жизнь женщины, которая стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. В результате наезда иномарки при переходе пешеходного перехода на одной из улиц Михайловки 44-летняя майор полиции получила тяжелые травмы. 16 ноября Лилия Зайцева скончалась. У нее остались супруг и 19-летняя дочь.
Лилия Зайцева служила в органах внутренних дел с 2007 года, посвятив себя работе в подразделении по вопросам миграции.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области, Управления по вопросам миграции Главка, Отдела МВД России по г.Михайловке выражают соболезнования родным и близким Лилии Петровны. Семье погибшей будет оказана всесторонняя помощь.
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