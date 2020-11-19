В Волгоградской области ЖЭУ заставили отремонтировать аварийный балкон

Общество 19.11.2020 09:46
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19.11.2020 09:46
ООО "ЖЭУ" отремонтировало аварийный балкон в доме № 21 по ул. Ломоносова в Жирновске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, управляющей компании ранее было выдано предписание в связи с ненадлежащим состоянием конструктивного элемента здания. В УК выполнили предписание, а жильцы квартиры №7 теперь не боятся выходить на балкон.
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