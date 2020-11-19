Улицы Волгограда припорошило первым снегом

Общество 19.11.2020 08:42
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19.11.2020 08:42
Первый в этом году снег выпал в Волгограде. Однако серьезных осадков в областном центре и в регионе не ожидается. А вот понижение температуры продолжится. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, местами в Волгоградской области температура может опуститься до -18 градусов. В Волгограде самая низкая температура будет ночью: до -10. Днем – до -2 градусов. Также в регионе спрогнозировали ветер порывами до 14 метров в секунду.
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