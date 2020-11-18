Общество 18.11.2020 15:22
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18.11.2020 15:22
Рассылкой СМС и электронных писем заболевшим гражданам и контактным лицам займется в ближайшее время управление Роспотребнадзора. Как заявила сегодня на брифинге заместитель главного санитарного врача региона Ирина Климина, на федеральном уровне принято решение об отмене выдачи постановлений в адрес инфицированных и членов их семей. «Теперь достаточно оповещать граждан о соблюдении ими санитарных требований любым доступным способом – сообщением на сотовый телефон или по E-mail. Это значительно упростит работу нашим сотрудникам, которым приходилось развозить письма по всему городу», - говорит Климина.
Замруководителя управления Роспотребнадзора также разъяснила план действий для коллег заболевших граждан. Решение о целесообразности ухода контактных лиц на самоизоляцию должно приниматься Роспотребнадзором после обращения к работодателю. Руководитель организации, как пояснила Ирина Климина, должен предоставить ведомству список лиц, которые непосредственно контактировали с зараженным, а не всех сотрудников подряд.
Что касается членов семей больных COVID-19, то их должны брать под наблюдение врачи. «После диагностирования у одного из жильцов квартиры коронавируса медики направляют в Роспотребнадзор донесение о нем и его близких, с которым он проживает. Поликлиники, которые лечат пациентов, должны брать под наблюдение и членов их семей», - пояснила Климина.
Требование о тестировании на коронавирус родных заболевших, как добавила представитель ведомства, больше не действует. Медики обязаны брать анализы у таких лиц только при наличии признаков инфекции. Для выписки из стационара или закрытия больничного листа теперь достаточно одного отрицательного теста, а не двух, как ранее. Если результат положительный, то следующий забор анализа возможен не ранее, чем через три дня. «Эта мера направлена на разгрузку наших ПЦР-лабораторий. Согласно утвержденному главным санитарным врачом России регламенту, лаборатории субъекта страны должны выполнять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно за семь календарных дней. В Волгоградской области, по словам Ирины Климиной, показатель выше - 260 исследований.
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