Конец эпохи «Возрождения»: в Волгограде еще одной УК дали пинка

Общество 12.11.2020 11:12
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12.11.2020 11:12
Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию УК «Возрождение», согласившись с требованиями инспекции госжилнадзора Волгоградской области, направившей соответствующий иск. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, ранее из реестра лицензий Волгоградской области были исключены сведения об управлении частью многоквартирных домов данной компанией. Суммарно количество исключенных таким образом из реестра лицензий домов превысило 15-процентный порог, достижение которого в соответствии с ч. 2 ст. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации является достаточным основанием для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии, пояснили в ведомстве. Решение суда не вступило в законную силу.
УК «Возрождение» еще летом была признана банкротом. Ранее в управлении компании находилось более 70 домов в различных районах Волгограда, в частности, в Кировском, в Красноармейском, в Краснооктябрьском и в Тракторозаводском. Большая часть этих домов была построена еще в 50-60 годах, а один дом по улице Арсеньева,34 – аж в 1930 году. Жители этих домов постоянно жаловались на УК «Возрождение», которая, по мнению горожан, не выполняла свои обязательства по содержанию жилищного фонда, при этом плату за эту услугу волгоградцам начисляли по полной. В результате старые дома приходили в еще более негодное состояние. Кроме того, к УК «Возрождение» предъявляли финансовые претензии ряд ресурсоснабжающих организаций в связи с задолженностью по оплате газа, электричества и т.д.
После вступления решения суда в законную силу районные администрации должны будут провести новые конкурсы на выбор управляющей компании. До этого момента УК должна будет продолжать выполнять свои обязательства перед жильцами.
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