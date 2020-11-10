Общество

В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентов

Общество 10.11.2020 10:09
0
10.11.2020 10:09


Сегодня построенная больница в Волжском примет первых ковидных больных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, новое лечебное учреждение проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. 

Андрей Бочаров ознакомился с возможностями клинико-диагностической лаборатории, где будут проводит ПРЦ-тесты, осмотрел боксированную палату. Также главе региона продемонстрировали пункт для обработки машин «скорой»: процедура проводится перед возвращением на линию. Новое лечебное учреждение было построено за полгода. Оборудованная всем необходимым, в полном объеме укомплектованная медперсоналом и техникой, кислородом, необходимым количеством медикаментов и средств индивидуальной защиты больница рассчитана на 120 мест. 

Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе с распространением COVID-19 остается достаточно напряженной, исходя из прогноза в декабре планируется увеличить инфекционный коечный фонд еще на тысячу мест – таким образом в области смогут в стационарах размещать девять тысяч коронивирусных больных.

Напомним, общая стоимость строительства и оснащения новых корпусов составила 549 миллионов рублей - средства выделены из областного бюджета. К августу была достроена первая очередь, в начале ноября завершились все работы по возведению второй. Клиника, оснащенная специальными боксами системы Мельцера и передовым медицинским оборудованием для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, включая компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены, готова к приему пациентов. На территории есть все необходимое: хозяйственный корпус, кислородная станция, локальные очистительные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов.
Новая больница будет использоваться не только в период коронавируса. 600 тысяч человек – как жителей северной части Волгограда, жители Волжского, так и жители всего Заволжья (Среднеахтубинский, Палласовский, Николаевский, Быковский, Дубовский, Ленинский районы) - с различными нозологиями, требующими изоляции и соблюдения особого противоэпидемического режима, будут получать здесь необходимую помощь. Конструкция корпусов общим объемом 120 мест позволяет при необходимости организовать дополнительные боксы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
10.11.2020 10:39
Общество 10.11.2020 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2020 10:16
Общество 10.11.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 22:02
Общество 09.11.2020 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 20:19
Общество 09.11.2020 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 16:00
Общество 09.11.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 13:20
Общество 09.11.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 12:05
Общество 09.11.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 10:30
Общество 09.11.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 10:23
Общество 09.11.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2020 09:51
Общество 09.11.2020 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.11.2020 19:03
Общество 08.11.2020 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2020 18:53
Общество 08.11.2020 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2020 15:24
Общество 08.11.2020 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2020 14:39
Общество 08.11.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2020 12:56
Общество 08.11.2020 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золотеСмотреть фотографии
14:49
Губернатор Волгоградской области рассказал об ошеломительном скачке внебольничной пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
В Волгограде неуправляемая автоцистерна врезалась в столб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о ГитлереСмотреть фотографии
12:46
Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:40
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области летит вверхСмотреть фотографии
12:23
Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
12:11
Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взяткиСмотреть фотографии
10:49
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокитуСмотреть фотографии
10:16
День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентовСмотреть фотографии
09:47
На трассе в Волгоградской области насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной частиСмотреть фотографии
08:39
ЖК «Арбат»: третий дом в продажеСмотреть фотографии
22:02
В Волгоградской области выросла младенческая смертностьСмотреть фотографии
21:14
Волгоградскую область оккупировал пилильщик-ткач красноголовыйСмотреть фотографии
20:39
В зачищенном очаге коррупции под Волгоградом - коррупционный скандалСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая МаксютыСмотреть фотографии
17:08
Подросток разорил родителей ночными гонками с полицейскими в Волжском (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В центре занятости селянке из Волгоградской области предложили недоступную работуСмотреть фотографии
15:49
Стройка - 2021: на что потратят бюджетные миллиарды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
Эксперты Сбербанка поделились лучшими практиками по повышению финансовой грамотности на форуме «PROфинансы34»Смотреть фотографии
13:39
Искусственный интеллект подтвердил первенство среди глобальных трендов цифровизацииСмотреть фотографии
13:20
Двор в Волгограде освободят от кладбища брошенных машинСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области соцработник Путина стала депутатом-единороссомСмотреть фотографии
12:11
Новые задачи губернатора: в Волгоградской области с коронавирусом стабильно сложноСмотреть фотографии
12:05
Очередной антирекорд: в Волгоградской области зашкалило количество заболевших COVID-19Смотреть фотографии
10:30
В Волгограде директора школы обвинили в разгуле коронавирусаСмотреть фотографии
10:23
Воруют, ломают и пишут гадости: вандалы вредят благоустройству ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 