В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентов

Общество 10.11.2020 10:09
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10.11.2020 10:09
Сегодня построенная больница в Волжском примет первых ковидных больных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, новое лечебное учреждение проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.
Андрей Бочаров ознакомился с возможностями клинико-диагностической лаборатории, где будут проводит ПРЦ-тесты, осмотрел боксированную палату. Также главе региона продемонстрировали пункт для обработки машин «скорой»: процедура проводится перед возвращением на линию. Новое лечебное учреждение было построено за полгода. Оборудованная всем необходимым, в полном объеме укомплектованная медперсоналом и техникой, кислородом, необходимым количеством медикаментов и средств индивидуальной защиты больница рассчитана на 120 мест.
Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе с распространением COVID-19 остается достаточно напряженной, исходя из прогноза в декабре планируется увеличить инфекционный коечный фонд еще на тысячу мест – таким образом в области смогут в стационарах размещать девять тысяч коронивирусных больных.
Напомним, общая стоимость строительства и оснащения новых корпусов составила 549 миллионов рублей - средства выделены из областного бюджета. К августу была достроена первая очередь, в начале ноября завершились все работы по возведению второй. Клиника, оснащенная специальными боксами системы Мельцера и передовым медицинским оборудованием для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, включая компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены, готова к приему пациентов. На территории есть все необходимое: хозяйственный корпус, кислородная станция, локальные очистительные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов.
Новая больница будет использоваться не только в период коронавируса. 600 тысяч человек – как жителей северной части Волгограда, жители Волжского, так и жители всего Заволжья (Среднеахтубинский, Палласовский, Николаевский, Быковский, Дубовский, Ленинский районы) - с различными нозологиями, требующими изоляции и соблюдения особого противоэпидемического режима, будут получать здесь необходимую помощь. Конструкция корпусов общим объемом 120 мест позволяет при необходимости организовать дополнительные боксы.
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