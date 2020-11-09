В Волгограде директора школы обвинили в разгуле коронавируса

Общество 09.11.2020 10:30
0
09.11.2020 10:30
Директор МОУ СШ № 92 наказана штрафом в 25 тысяч рублей из-за случаев коронавируса в образовательном учреждении, сообщает ИА «Высота 102». По информации объединенной пресс-службы судов региона, в судебном заседании директор школы вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что в настоящее время все выявленные нарушения устранены. Разбирательству предшествовало расследование случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией «COVID-2019» среди учащихся МОУ «Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда». Специалистами регуправления Роспотребнадзора установлено, что влажная уборка в школе проводилась некачественно, у входа в столовую не было антисептиков, площадь одного из классов оказалась недостаточной для 27 учеников, обследование технического состояния вентиляции не проводилось более 10 лет.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Реклама
Стройка - 2021: на что потратят бюджетные миллиарды в Волгоградской области09.11.2020 10:51
Общество 09.11.2020 10:51
Воруют, ломают и пишут гадости: вандалы вредят благоустройству Волгограда09.11.2020 10:23
Общество 09.11.2020 10:23
Никакого остаточного принципа: в селах Волгоградской области основательно возрождают ДК09.11.2020 09:51
Общество 09.11.2020 09:51
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали аварию на магистральном теплопроводе08.11.2020 19:03
Общество 08.11.2020 19:03
«Медицина у нас есть»: с острова Сарпинский в Волгограде эвакуировали пенсионера с инсультом08.11.2020 18:53
Общество 08.11.2020 18:53
Бывший начальник ГИБДД Волжского умер от коронавируса08.11.2020 17:08
Общество 08.11.2020 17:08
В волгоградском облкомздраве перечислили болезни, дающие право на дистанционку08.11.2020 15:24
Общество 08.11.2020 15:24
Росстат шокировал данными о количестве умерших от коронавируса в Волгоградской области08.11.2020 14:39
Общество 08.11.2020 14:39
В Волгоградской области растет потребность в донорах антиковидной плазмы08.11.2020 12:56
Общество 08.11.2020 12:56
В Волгограде прибрались на месте снесенных гаражей08.11.2020 12:22
Общество 08.11.2020 12:22
Осталась разруха: в центре Волгограда демонтировали колесо обозрения08.11.2020 11:06
Общество 08.11.2020 11:06
За социальные права и с социальной дистанцией: волжские коммунисты отметили 103-ю годовщину революции07.11.2020 14:56
Общество 07.11.2020 14:56
Среди новых жертв коронавируса – двое жителей глубинки Волгоградской области07.11.2020 14:19
Общество 07.11.2020 14:19
В Волгоградской области – очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-1907.11.2020 11:58
Общество 07.11.2020 11:58
Иномарка москвича переехала пешехода в Волгоградской области07.11.2020 10:15
Общество 07.11.2020 10:15
Реклама