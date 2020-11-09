В Волгограде директора школы обвинили в разгуле коронавируса





Директор МОУ СШ № 92 наказана штрафом в 25 тысяч рублей из-за случаев коронавируса в образовательном учреждении, сообщает ИА «Высота 102». По информации объединенной пресс-службы судов региона, в судебном заседании директор школы вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что в настоящее время все выявленные нарушения устранены. Разбирательству предшествовало расследование случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией «COVID-2019» среди учащихся МОУ «Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда». Специалистами регуправления Роспотребнадзора установлено, что влажная уборка в школе проводилась некачественно, у входа в столовую не было антисептиков, площадь одного из классов оказалась недостаточной для 27 учеников, обследование технического состояния вентиляции не проводилось более 10 лет.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.











