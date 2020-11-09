В Волгоградской области выросла младенческая смертность

Общество 09.11.2020 22:02
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09.11.2020 22:02
Росстат зафиксировал рост младенческой смертности в Волгоградской области среди детей первого года жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в январе-сентябре 2020 года умерли 74 ребенка, в то время как в 2019 году этот показатель был ниже – 63. Рост составил 17,5%. Среди регионов ЮФО самое значительное снижение младенческой смертности произошло в Севастополе – почти на 30% (10 в 2020 году и 15 в 2019 году). Самый высокий рост зафиксирован в Калмыкии – на 50%. В 2020 году здесь потеряли шестерых малышей, тогда как в 2019 году – четверых.
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