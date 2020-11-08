Общество 08.11.2020 12:56
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08.11.2020 12:56
До 888 единиц выросло количество доз антиковидной плазмы, изготовленной из донорской крови, которую сдают жители Волгоградской области, выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на облздрав, пациентам перепрофилированных инфекционных госпиталей перелили уже более 193 литров антиковидной плазмы. От одного донора осуществляется забор 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток.
Между тем, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается напряженной и потребность в донорах остается высокой. Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону (8442) 37-69-65 ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.
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