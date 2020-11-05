Умер Почетный гражданин города-героя Волгограда

Общество 05.11.2020 11:33
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05.11.2020 11:33
Сегодня утром на 89-м году жизни скончался Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Почетный работник транспорта России, Почетный гражданин города-героя Волгограда Михаил Федорович Зозуля. Как сообщает ИА «Высота 102», соболезнования родным и близким выразила администрация Волгограда.
«Всю свою жизнь Михаил Федорович посвятил развитию общественного транспорта Волгограда. С 1967 года его трудовая деятельность была неразрывно связана с Волгоградским трамвайно-троллейбусным управлением, которым он руководил до 2002 года. За те 35 лет, что Михаил Федорович руководил крупнейшим транспортным предприятием, в Волгограде открылись новые трамвайно-троллейбусные маршруты, был запущен маршрут скоростного трамвая, который до сих пор является одной из «визитных карточек» нашего города. Михаил Зозуля заложил надежный фундамент для развития общественного транспорта в нашем городе. Друзья и коллеги знали Михаила Федоровича как исключительно порядочного человека, интеллигентного и бесконечно доброго, настоящего профессионала своего дела», - отметили в мэрии.
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