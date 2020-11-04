Общество

Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской области

Общество 04.11.2020 12:07
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04.11.2020 12:07


За минувшие сутки в Волгоградской области подтверждены смерти еще шести человек от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это – страшный антирекорд, в суточной статистике таких цифр еще не было. Всего в регионе уже 223 человека умерли от коронавируса. Также за сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 213 жителей региона. 

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