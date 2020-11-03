Электробусы и новые трамваи до отдаленных поселков: власти Волгограда обрисовали светлое будущее городского транспорта





К 2025 году основу транспортной сети Волгограда составят маршруты электротранспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, к 2025 году к отдаленным жилым микрорайонам Дзержинского, Советского, Тракторозаводского районов будут проложены новые трамвайные и электробусные маршруты. Проект соответствующего нормативного акта администрации Волгограда в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Так, запланировано строительство новой ветки скоростного трамвая до микрорайона Спартановка. Сегодня электротранспорт в этой части города представлен исключительно троллейбусами. Также новые трамвайные пути будут проложены вдоль нового участка дороги по улице Электролесовской – от остановки «Обувная фабрика», где сейчас находится конечная трамвайных маршрутов №3 и №4, до границы с Кировским районом Волгограда. Для обеспечения волгоградцев электротранспортом, в том числе с учетом продленных трамвайных маршрутов, запланировано приобретение порядка 150 новых вагонов. Это позволит не только значительно обновить подвижной состав на скоростной линии, но и обеспечить дополнительными вагонами наземные участки рельсового пути.

Не менее масштабное обновление предусмотрено и для троллейбусного парка – на смену устаревшим моделям придут современные электробусы отечественного производства с динамической подзарядкой. В отличие от обычных электробусов, модели с динамической подзарядкой не простаивают на конечных пунктах, так как зарядка батарей производится во время движения по маршруту, обеспечивая возможность автономного передвижения на расстояние до 30 км. Кроме того, такие модели лишены недостатков обычного электробуса – недостаточного запаса хода в условиях низких и высоких температур. Использование электробусов на городских магистралях позволит сделать маршрутную сеть электротранспорта более гибкой и при необходимости совершенствовать уже имеющиеся маршруты на основе запросов горожан и с учетом развития городской инфраструктуры.

Для городских магистралей муниципалитетом предусмотрено приобретение свыше 100 электробусов с динамической подзарядкой. Благодаря увеличенному автономному ходу новый транспорт сможет работать и в тех микрорайонах, где не проведена контактная сеть. Так, вместо автобусов 65 маршрута, от остановки «Оптово-строительный рынок» до остановки «Жилгородок» начнут работать электробусы по маршруту №10. Автобусы направления №20 «Пос. Нижний Тракторный – Ул. Аллея Героев» заменит электротранспорт, который будет ходить от остановки «Пос. Нижний Тракторный» до остановки «Детский центр». Замещение автобусов и троллейбусов на городских маршрутах электробусами с динамической подзарядкой будет проходить постепенно, по мере приобретения муниципалитетом нового подвижного состава.

Также новый реестр городских маршрутов дополнят продленные направления электротранспорта № 12 «Ул. Землячки – Поселок «ГЭС», №9 «Детский центр – Пос. Нижний Тракторный» и №15А «Оптово-строительный рынок – Больничный комплекс». Подвижной состав направления №10А, схема движения которого будет полностью дублироваться маршрутом электробуса №12, усилит другие троллейбусные направления.

Запланировано и обновление автобусного парка муниципального предприятия «ВПАТП №7» - свыше 300 новых автобусов большой вместимости позволят увеличить выход автобусов на опорные маршруты и значительно сократить интервал движения. Так, например, это позволит ежедневно выпускать на протяженные направления №21 и №77 по 60 единиц подвижного состава.

Внедрение нововведений предусматривается в течение пяти лет, по мере поступления федеральных средств. Все будут изменения закреплены в соответствующем постановлении администрации Волгограда. Этим же документом из реестра выводятся давно не действующие и заменяемые маршруты: автобусные 8А «Пос. 62-й Армии – Ул. Феодосийская», 5А «Родниковая Долина – Детский центр», 6А «ОАО «Каустик» - Набережная», 11А «Пл. ВГТЗ – Пос. Верхнезареченский», №15 «Ж/д вокзал – Кинотеатр «Юбилейный», 44 «Авиагородок – Дачи «Кировец», №4 «Пл. им. В.И. Ленина – Ж/д больница» (остается в реестре вспомогательное направление №4), №67К «Пос. 62-Армии – Пл. Возрождения», вспомогательное направление №88 «М. Горького – Ж/д вокзал» (опорное автобусное направление №88 продолжит работу), №41А «Ул. Тополевая – ТЦ «КомсоМолл», №51К «Больничный комплекс - Ул. 39-ой Гвардейской Дивизии», №1 «Речной вокзал (кольцевой)», а также ряд недействующих, но ранее не исключенных из реестра троллейбусных маршрутов - №2 «Пл. Куйбышева – Ж/д вокзал», №8 «Ж/д вокзал - Спартановка», №8А «Спартановка – Пл. Куйбышева», №15 «Детский центр – Больничный комплекс».



