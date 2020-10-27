В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольных
Общество 27.10.2020 15:15
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27.10.2020 15:15
Экспресс-тесты для определения коронавируса поступили в поликлиники Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил сегодня глава облкомздрава Анатолий Себелев. Быстрые тесты будут делать тем, у кого подозревается коронавирус. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области ответил и на вопрос ИА «Высота 102», будет ли организовано экспресс-тестирование онкобольных перед плановой госпитализацией. «Что касается стационаров, они могут приобретать эти экспресс-тесты за счет средств, поступающих к ним по системе ОМС, и также внедрять этот метод в своих медучреждениях», - заявил Анатолий Себелев.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о проблемах, которые возникают у маленьких пациентов онкодиспансера при госпитализации на химиотерапию или лучевую терапию. Пациентов и их мам в онкодиспансере принимают только при наличии результатов исследования мазков из носо- и ротоглотки на COVID-19, причем данный тест необходимо сделать не позднее чем за 7 дней до плановой госпитализации. Больным предлагается обращаться по вопросам данного исследования в поликлиники по месту жительства. Что пациенты и делают, однако из-за задержки результатов исследований они не всегда вовремя попадают на плановое лечение. Многие вынуждены тратить немалые деньги для тестирования в частных клиниках. Причем это проблема не только онкобольных детей, но и взрослых пациентов, особенно тех, кто приезжает на лечение из районов области. Родители онкобольных детей предлагали организовать экспресс-тестирование пациентов на базе онкодиспансера в день госпитализации.
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