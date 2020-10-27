В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубам





ОНФ в Волгоградской области проводит мониторинг состояния теплотрасс «С теплом – труба». Как рассказали ИА «Высота 102» в организации, активисты ОНФ в Волгоградской области проводят рейды по выявлению тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, во дворах жилых домов в Волгоградской области и областном центре. За текущий месяц общественники уже обнаружили множество участков труб с поврежденным утеплительным материалом или совсем без такового, трубы с повреждениями или проржавевшие. Некоторые участки теплотрасс явно в аварийном состоянии, несмотря на то, что в непосредственной близости находятся детские сады, школы. Так, например, на одной из тепловых магистралей по улице Невская 14 А в Центральном районе Волгограда теплоизоляция полностью отсутствует. При этом рядом расположены детский сад и школа.

«Зафиксированные нами факты состояния теплосетей в некоторых дворах красноречиво говорят сами за себя - качество подачи коммунальных ресурсов здесь явно нельзя назвать хотя бы удовлетворительными. Особую тревогу вызывают голые трубы диметром более одного метра, которые отапливают целые жилые кварталы», - отмечает член регионального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян.





Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 40% тепла не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя. Это критический показатель. Очевидно, что износ тепловых сетей приводит к снижению энергоэффективности, а потери тепловой энергии приводят к росту коммунальных платежей и увеличению тарифов. В ОНФ считают, что необходимо сделать так, чтобы ремонт теплотрасс опережал темпы их износа, но это невозможно, пока ситуация отдана на откуп одних лишь муниципалитетов. Выходом может стать создание единой программы модернизации сетей теплоснабжения.

Общероссийский народный фронт в Волгоградской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать о холодных батареях в социальных учреждениях и местах повреждения теплоизоляции теплотрасс на улице. Сообщения с адресом места и фото теплотрассы (в горизонтальном формате) необходимо присылать на электронную почту 34region@onf.ru или заполнить анонимную онлайн-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACpQtJBaDUxLJ4reHjtrXOs6fzICCYLKKoy1XUPqIo3emOg/viewform.





По итогам работы эксперты ОНФ составят рейтинг городов с самой большой протяженностью изношенных теплотрасс. Будут организованы круглые столы с представителями местных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, ответственных за состояние теплосетей. Каждый поврежденный участок теплотрассы попадёт в дорожные карты по восстановлению теплоизоляции с конкретными сроками и ответственными. ОНФ проконтролирует дальнейшее исправление теплоизоляции трубопроводов, заверили в организации.



