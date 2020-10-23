Общество

Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафов

Общество 23.10.2020 16:54
0
23.10.2020 16:54


Судебные приставы арестовали машину жительницы Волжского, которая накопила за текущий год 155 штрафов на 190 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, она не погасила долг даже тогда, когда в Волжском городском отделе судебных приставов № 2 в отношении нее были возбуждены исполнительные производства. Женщина на прием к судебному приставу не являлась, дверь в квартиру не открывала.
Ее транспортное средство приставы обнаружили на парковке по месту жительства. Автомобиль был арестован и отправлен на штрафстоянку, а все необходимые документы направлены должнице по почте. После этого она явилась на прием к судебному приставу, предъявив оплаченные квитанции по всем штрафам.
Волжанке также пришлось оплатить исполнительских сбор около 100 тысяч рублей и расходы по транспортировке и хранению автомобиля на специализированной стоянке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
23.10.2020 17:23
Общество 23.10.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 14:52
Общество 23.10.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 14:36
Общество 23.10.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 12:48
Общество 23.10.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2020 12:05
Общество 23.10.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 11:13
Общество 23.10.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 10:20
Общество 23.10.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2020 09:17
Общество 23.10.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2020 21:10
Общество 22.10.2020 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2020 16:58
Общество 22.10.2020 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2020 10:48
Общество 22.10.2020 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2020 09:57
Общество 22.10.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 18:11
Общество 21.10.2020 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 17:34
Общество 21.10.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 16:59
Общество 21.10.2020 16:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:21
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкамСмотреть фотографии
19:00
«Допустимо и соответствует»: чиновники Волгоградской области одобрили свой проект строительства трассы через дубравыСмотреть фотографии
17:23
96-летний участник Сталинградской битвы победил коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
16:28
Власти Волгоградской области расширили перечень получателей бесплатных лекарств от COVID-19Смотреть фотографии
14:52
В Волгограде микрорайон Семь ветров на выходных останется без тепла и горячей водыСмотреть фотографии
14:41
Вирус забрал жизни двух сердечниц из Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
На мосту через Волжскую ГЭС закатали новую дорогуСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцы массово скупают витамины и лекарства для борьбы с COVID-19Смотреть фотографии
12:48
«Котельниково – Земля Героев» награждает юных продолжателей героических традицийСмотреть фотографии
12:05
Хроники пандемии: коронавирус собирается зимовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
После взрыва: вопиющие нарушения на газовых заправках выявлены в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
В Волгограде «МАЗ» с бетонными плитами переехал бабушкуСмотреть фотографии
10:20
Коммунальная авария оставила без тепла десятки многоэтажек в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
«Выжили в обломках»: в Волгограде около заправки разбились два автомобиляСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде хитрый продавец магазина пронес мимо кассы 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:17
В отставку ушел председатель комитета администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Коронавирус уходит из школ и детсадов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде бывший директор школы и его зам должны вернуть в бюджет миллион рублейСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде суд обязал «Красный октябрь» выплатить 35 млн рублей за вред окружающей средеСмотреть фотографии
19:35
Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
«Короной» в Волгоградской области делятся по-дружескиСмотреть фотографии
17:36
Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Пьяные покатушки солдат на БМП в Волгограде изучает прокуратураСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
На севере Волгограда реки бесплатной питьевой воды заливают улицуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Главный санврач Волгоградской области – о причинах сбоев при тестировании на COVID-19Смотреть фотографии
16:29
Аварийность на сетях «Россети Юг – Волгоград» снизилась на 10 %Смотреть фотографии
15:24
«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессиейСмотреть фотографии
13:50
На Волжском трубном заводе прошел День безопасности в металлургииСмотреть фотографии
12:37
Кровь с антителами собирают для тяжелобольного врача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 