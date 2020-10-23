Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафов





Судебные приставы арестовали машину жительницы Волжского, которая накопила за текущий год 155 штрафов на 190 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, она не погасила долг даже тогда, когда в Волжском городском отделе судебных приставов № 2 в отношении нее были возбуждены исполнительные производства. Женщина на прием к судебному приставу не являлась, дверь в квартиру не открывала.

Ее транспортное средство приставы обнаружили на парковке по месту жительства. Автомобиль был арестован и отправлен на штрафстоянку, а все необходимые документы направлены должнице по почте. После этого она явилась на прием к судебному приставу, предъявив оплаченные квитанции по всем штрафам.

Волжанке также пришлось оплатить исполнительских сбор около 100 тысяч рублей и расходы по транспортировке и хранению автомобиля на специализированной стоянке.



