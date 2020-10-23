



Порядка 30 многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе Волгограда остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. Как уточнили ИА "Высота 102" сегодня в ООО "Концессии теплоснабжения", на территории котельной по ул. 4-х Связистов произошла утечка теплоносителя. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 12:00, после чего начнется заполнение системы.

По информации концессионеров, авария произошла сегодня утром, однако жители района сообщили редакции, что тепло и горячая вода пропали еще в четверг вечером. Тогда в УК сообщили, что тепло исчезло из-за аварии на котельной.



