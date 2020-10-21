За аварийное жилье волгоградцы получили больше 100 миллионов рублей





Администрация Волгограда завершает процедуру заключения муниципальных контрактов с застройщиками на предоставление квартир, предназначенных для переселения жильцов аварийных домов. Очередные 163 квартиры в новостройках муниципалитет приобретает в рамках второго этапа регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Все 26 однокомнатных квартир, 123 двухкомнатных и 14 трехкомнатных расположены в ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена», в Кировском и Советском районах Волгограда. По условиям программы, новая жилплощадь приобретается с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и установленными газовыми плитами. Площадь однокомнатных квартир достигает 43 квадратных метров, двухкомнатных – 59 квадратных метров, а трехкомнатных - 76,6 квадратных метров. Большая часть квартир находятся в домах, уже введенных в эксплуатацию, жилье будет передано муниципалитету в ближайшее время.

По итогам второго этапа регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будут расселены свыше 700 жильцов, аварийных домов в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах.

Напомним, что программа переселения стартовала в 2019 году, в рамках первого этапа администрация города заключила контракты на приобретение 308 квартир в ЖК «Колизей», ЖК «Парк Арена» и ЖК «Ново-Комарово», из них свыше 200 квартир уже переданы муниципалитету. Остальные квартиры будут предоставляться по мере введения жилых домов в эксплуатацию. Тем собственникам, которые предпочли получить денежные компенсации за свою недвижимость, выплачено свыше 127 миллионов рублей за 107 жилых помещений. Всего же в ходе программы до сентября 2025 года в Волгограде будут расселены более 250 домов, в которых проживают порядка 9800 человек.



