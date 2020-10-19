Общество 19.10.2020 10:36
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19.10.2020 10:36
На законодательные нюансы постройки ставших популярными в условиях пандемии частных бань обратили внимание в Кадастровой палате Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, сейчас спрос на услуги по строительству и ремонту бань на собственном земельном участке вырос более чем в два раза.
«Баня может быть капитальным или некапитальным сооружением в зависимости от конструктивного решения. Если ваш участок – садовый, вы можете возвести любой вид хозобъекта. Если он будет на фундаменте, придется зарегистрировать постройку, так как с этого момента она станет объектом капитального строительства. Объекты некапитального строительства не являются объектами недвижимости, не облагаются налогами и не подлежат обязательной регистрации.
Если ваш участок – огородный, то строить на нем баню и другие вспомогательные постройки капитально, на фундаменте, запрещено. Если владелец хочет установить максимально прочный фундамент, ему придется изменить вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с зонированием территории на тот, который разрешает возведение соответствующего объекта недвижимости.
То есть если вы владеете огородным участком и планируете построить баню на капитальном фундаменте, нужно переквалифицировать его в участок для садоводства, индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.
Важно знать, что если ваш участок образован из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан, созданному до 29 июля 2017 года, то изменить его вид нельзя. Это правило закреплено в части 24 статьи 54 Закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Под исключения попадают случаи, когда товарищество (кооператив) ликвидированы или не действуют. Статус объединения можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц», - пояснили в региональной Кадастровой палате.
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