Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской области





На дистанционное обучение в Волгоградской области в 54 школах переведены 74 класса из-за случаев заражения коронавирусом, еще одна школа региона в Светлоярском районе полностью переведена на дистанционное обучение. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в администрации региона.

Напомним, что решение о введение карантина в общеобразовательных учреждениях принимает Роспотребнадзор. По ОРВИ такие решения принимаются, если заболело более 20% от численности класса, по COVID – если заболел хотя бы один ребенок. Как стало известно "Высоте 102", образовательный процесс переведен в дистанционный формат в МБОУ ГСШ № 3 в рабочем поселке Городище. Школу полностью закрыли на карантин из-за большого процента заболевших ОРВИ школьников.



