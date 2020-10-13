Общество

Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской области

Общество 13.10.2020 10:36
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13.10.2020 10:36


На дистанционное обучение в Волгоградской области в 54 школах переведены 74 класса из-за случаев заражения коронавирусом, еще одна школа региона в Светлоярском районе полностью переведена на дистанционное обучение. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в администрации региона.
Напомним, что решение о введение карантина в общеобразовательных учреждениях принимает Роспотребнадзор. По ОРВИ такие решения принимаются, если заболело более 20% от численности класса, по COVID – если заболел хотя бы один ребенок. Как стало известно "Высоте 102", образовательный процесс переведен в дистанционный формат в МБОУ ГСШ № 3 в рабочем поселке Городище. Школу полностью закрыли на карантин из-за большого процента заболевших ОРВИ школьников.

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