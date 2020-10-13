«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врача





65-летняя Ольга Карповна Суржикова из Краснооктябрьского района Волгограда отчаялась в попытках вызвать врача и дождаться хоть какой-то помощи. «Я заболела несколько дней назад – поднялась температура. Тогда у меня получилось дозвониться в поликлинику №2, где мне предложили прийти в медучреждение самой. В поликлинике мне сделали рентген и сказали, что у меня бронхит. Ни теста, ни КТ-исследования мне не предложили. Но лечение назначили почему-то такое, как назначают при коронавирусе – моих знакомых тоже лечили такими лекарствами. Сказали, что состояние нужно проконтролировать через несколько дней. За это время мне стало хуже – температура под 39%, ко всему прочему я перестала чувствовать вкус и у меня пропало обоняние, стало трудно дышать», - рассказала ИА «Высота 102» Ольга Карповна.

Однако теперь пенсионерка не может дозвониться в поликлинику. «Я звонила по всем телефонам, никто не отвечает. Сил самой дойти у меня уже нет. Обратилась в скорую помощь, там отправили в поликлинику и сказали, что температуру они не лечат. А что они тогда лечат? Что мне делать, куда звонить и кого просить о помощи, я не знаю», - Ольга Карповна совсем отчаялась.

Пенсионерка предполагает, что врачи специально не ставят диагноз коронавирусной инфекции, хотя и назначают препараты, которые применяют в лечении COVID-19. «Не знаю, зачем они так делают. Но меня больше всего возмущает, что власти только говорят о том, что люди старше 65 лет в зоне повышенного риска и повышенного внимания. Но на деле на себе я это не ощущаю. А ведь у меня хронические заболевания, как и у многих людей моего возраста. В реальности получить помощь я не могу», - констатирует волгоградка.

Между тем, журналисты ИА «Высота 102» также попытались дозвониться в поликлинику №2 в Краснооктябрьском районе и также потерпели неудачу. Напомним, на недавнем брифинге главный внештатный специалист-инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова обратилась к жителям региона с просьбой не поддаваться панике, обнаружив у себя признаки заболеваний, схожих с коронавирусом. «Никого не оставят без помощи», - заверила она. Эту помощь сегодня ждет Ольга Карповна Суржикова.

P.S. Когда материал был подготовлен для публикации, Ольга Карповна сообщила о получении СМС, в котором ее уведомили о том, что ее включили в перечень лиц для взятия теста на коронавирус.



