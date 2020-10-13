«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врача

"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощи13.10.2020 10:45
Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской области13.10.2020 10:36
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкой13.10.2020 08:34
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»12.10.2020 16:13
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощи12.10.2020 15:30
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездов12.10.2020 11:27
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готов12.10.2020 11:16
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №8812.10.2020 10:42
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний Роспотребнадзора12.10.2020 10:17
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеров12.10.2020 09:52
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской области11.10.2020 20:50
В волгоградских судах предупредили об ужесточении антикоронавирусных мер11.10.2020 20:26
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусом11.10.2020 13:15
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителей11.10.2020 11:24
В региональной Госавтоинспекции проанализированы статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных начинающими водителями. Согласно ведомственным документам, начинающими или молодыми водителями считаются автовладельцы, стаж управления транспортными средствами у которых составляет менее двух...